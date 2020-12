La AFIP profundizará la búsqueda de cuentas no declaradas de argentinos en el exterior

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont

La AFIP introdujo cambios en la normativa vigente en busca de profundizar la lucha contra la evasión, en especial la que se refiere a las cuentas no declaradas que los argentinos tienen en el exterior.

A mediado de 2020 se conoció que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encontró 950 cuentas de argentinos radicadas en paraísos fiscales en el exterior que nunca fueron declaradas que le ocultaron al fisco 2.600 millones de dólares. Esta información se obtuve por datos que aportó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018 y que recién fueron investigados este año.

Los “paquetes” de datos que entregó la OCDE siguen siendo investigado ya que el corte de esas 950 cuentas eran de personas que tienen más de un millón de dólares. Pero ahora la AFIP profundizó más en esa línea y decidió introducir otras recomendaciones internacionales a la normativa vigente para fortalecer los mecanismos de intercambio de información , bajo el Estándar Común de Reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Argentina profundiza el intercambio de información con terceros países

Mediante la Resolución General N° 4888 establece la decisión “fortalece las herramientas en materia de intercambio de información sobre cuentas financieras de argentinos alrededor del mundo”. A partir de ahora, la Argentina no solo recibirá información de una cantidad de países del mundo respecto de los depósitos de los argentinos, si no que también obliga al país a compartir datos sobre cuentas financieras de los no residentes.

Además, modifica el listado de entidades excluidas para incorporar como sujetos obligados a reportar a las casas y agencias de cambio que no habiliten cuentas a nombre de sus clientes. También se incluye en dicho listado a las aseguradoras.

Asimismo se introducen cambios en los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir las entidades argentinas alcanzadas.

Obliga a las casas de cambio a entregar información

Los cambios dispuestos por esta normativa publicada hoy que no sólo que suma agentes de la operatoria financiera al listado de los obligados a informar y profundiza el intercambio de información con 80 países del mundo; se enmarca en una serie de medidas que el Gobierno lanzó en busca de encontrar cuentas y bienes de argentinos en el exterior que no fueron declaradas al fisco.

Una de esas es la obligatoriedad para personas humanas y jurídicas de informar a la AFIP la Planificación Fiscal por la que la entidad recaudatoria dispuso que los contribuyentes deberán informar las estructuras, técnicas, instrumentos y mecanismos a los que recurren para presuntamente intentar miniminzar su carga tributaria.

El Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (IPF) tiene como objetivo obtener información temprana de las “planificaciones fiscales” implementadas por los contribuyentes con el fin de mejorar la capacidad de fiscalización de la AFIP para combatir la elusión y la evasión fiscal, identificar en tiempo real áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario.

En otras palabras, significa es que hay que mostrarle al fisco la transparencia de las operaciones e implica mostrar la estructura de costos a nivel internacional para saber a dónde se fija la ganancia para evitar que las sociedades holding sean las únicas que tributen.

La planificación fiscal (nacional e internacional) comprende a todos los acuerdos, esquemas, planes y acciones que les permite a los contribuyentes obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.

Los regímenes de información de planificaciones fiscales constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que también establecieron mecanismos para conocer el funcionamiento y la utilización de las diversas estructuras por parte de los contribuyentes.

