Créditos para comprar motos en 48 cuotas: cómo es el trámite y quiénes pueden acceder a los préstamos con tasas bonificadas

El Banco Nación Argentina lanzó la segunda etapa del Programa Mi Moto, con un nuevo cupo para solicitar préstamos para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y a tasa bonificada . Para esta segunda etapa se incorporó una modificación en las condiciones de la gestión de la línea. Una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda BNA con el fin de optimizar los tiempos de la operatoria.

El plan comenzará mañana, 17 de diciembre, hasta agotar el cupo. Cabe recordar que en la primera etapa, el cupo otorgado se terminó en las primeras 72 horas en que se ofreció el trámite online.

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses y con sistema de amortización francés. Ese monto no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operación, tales como patentamiento, fletes, sellados, y otros.

No es necesario ser cliente del Banco Nación para acceder a estos créditos. El plan también está disponible para no clientes. No obstante, para quienes tengan cuenta-sueldo en el Nación las condiciones serán más favorables. Quienes cobren sus haberes a través del BNA, tendrán una tasa de interés del 28,5%, en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. El Costo Financiero Total (CFT) en ambos casos, es de 34,97% y 46%, respectivamente.

Las 48 cuotas serán iguales y ese será el único plazo disponible. Para los clientes de cuenta sueldo, la cuota no podrá superar el 35% del salario; para el resto de los clientes, el tope será del 30% del ingreso.

Según informó el Nación, el préstamo para comprar una moto de $150.000 pagaría una cuota de $ 6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota asciende a $7.059,21.

“Esta línea de financiamiento para motos es un proyecto conjunto entre el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés vigente”, señalaron en la entidad financiera.

Como en la primera edición, la gestión de la línea se inicia a través la web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA. Las marcas y modelos de motos disponibles para el programa se pueden consultar en el sitio https://tiendabna.com.ar/mi-moto.

Tras la reserva, el interesado deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la sucursal, a la que se deberá concurrir únicamente si el crédito ya está preaprobado. Finalmente la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa.

En el primer cuatrimestre la venta de motos creció 45%. (Honda)

En la primera etapa del plan, más de 200 concesionarias de motos de todo el país ofrecieron casi 7.500 motos de 34 modelos de fabricación nacional, como la Honda CG150 Titán, a $ 199.900; la Zanella ZB110, a $ 78.990; la Gilera VC150, a 98 mil pesos; o la Corven Hunter RT, a 100 mil pesos.

Otros fabricantes que formaron parte del plan son:

- Betamotor, con las marcas Beta (modelos Tempo, Akvo y TR 2.0) y TVS (NTORQ, RTR 160 y RTR 200).

- Corven Motors Argentina, con los modelos Energy base, Hunter RT y Triax150 N.

- Dragón, con la marca Brava (modelos Altino 150 Base y Nevada Base).

- Emprendimiento Industrial Mediterráneo es parte del programa con la marca Keller (Crono Classic 110, Stratus 150 base y Miracle 150).

-Gilera Motors Argentina, con los modelos Smash VSTD110, Sahel 150 y VC150.

- Honda Motor, con los modelos Wave 110 S y CG150 Titan.

- Importadora Mediterránea, con LD110 MAX RT, DAX70 y TD150, de la marca Mondial, y los modelos Agility 125 y Agility 125 RS de la marca Kymco.

-Zanella, con los modelos ZB 110, RX 150 Z7 y Styler 150 Exclusive.

