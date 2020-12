La claves del éxito Blackrock, el fondo de inversión con el que negoció Argentina y que es cada vez más influyente en la política de EEUU

El edificio de Blackrock Inc en Nueva York

BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo, se ha convertido en un jugador cada vez más influyente de Wall Street en la ciudad de Washington, “como un niño del cartel de la puerta giratoria entre las finanzas y la política”.

Según Business Insider, “la empresa ha contratado a notables políticos a lo largo de los años, y dos ejecutivos con el gestor de activos con sede en Nueva York en sus currículum están ahora dispuestos a desempeñar funciones prominentes en el gabinete del presidente electo Joe Biden”.

Cabe recordar que BlackRock jugó un rol fundamental en la negociación de la deuda entre el gobierno argentino y sus acreedores privados, con duras negociaciones, que concluyó cuando el Ministerio de Economía acercó su oferta a la pretensión de los acreedores. Sin embargo, después de ese deal, Fink dijo que la Argentina no era el país más confiable para invertir en la región.

El ejecutivo de inversiones de BlackRock, Brian Deese, está a punto de presidir el Consejo Económico Nacional de Biden, pasando a ser su principal asesor en asuntos económicos. Biden también ha recurrido a Adewale “Wally” Adeyemo, ex jefe de personal del director ejecutivo de BlackRock y antiguo demócrata Larry Fink, para que sea un alto funcionario del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, a diferencia de Goldman Sachs, una entidad muy conocida que es sinónimo de que los ejecutivos dejan las finanzas para ir a dar forma a la política pública, BlackRock no es tiene tana trayectoria con personas ajenas a la industria de la inversión.

En este artículo se resumen los factores clave de la empresa:

1. BlackRock controla 7,8 billones de dólares, lo que la convierte en la mayor administradora de dinero del mundo. Es más que el PBI de todo el mundo, con excepción de Estados Unidos y China. Fue fundada en 1988 por Fink, quien también se desempeña como presidente, y otros siete ejecutivos, incluyendo al presidente de BlackRock Robert Kapito y a la vicepresidenta Bárbara Novick. Esta firma capta la mayor parte de su dinero manejando inversiones para clientes externos, mayormente instituciones como planes de jubilaciones, donaciones y fundaciones. Desde septiembre, el 60% del total de sus activos bajo gestión son para inversores institucionales, la mayoría de los cuales son productos vinculados a los mercados de valores. También tiene un negocio de inversiones alternativas de 222.000 millones de dólares, que gestiona productos como el capital privado, el crédito privado y los fondos de cobertura.

2. Dirige una plataforma tecnológica masiva que supervisa al menos 21,600 millones de dólares en activos. En 1999, BlackRock comenzó a vender Aladino, que analiza y rastrea las carteras de los inversionistas, lo que puede ayudar a los administradores profesionales de dinero a detectar riesgos. Hoy en día, “es un monstruo ampliamente utilizado en la industria de la administración de dinero y más allá”. Una de las descripciones definitivas de Aladino y todas sus conexiones la brindó un informe de febrero en el Financial Times, que detalló su gran escala: “Vanguard y State Street Global Advisors, los mayores gestores de fondos después de BlackRock, son usuarios, al igual que la mitad de las 10 mayores aseguradoras por activos, así como el fondo de pensiones del gobierno japonés, el mayor del mundo. Apple, Microsoft y la empresa matriz de Google, Alphabet - las tres mayores empresas públicas de EE.UU. - confían en el sistema para administrar cientos de miles de millones de dólares en sus carteras de inversión del tesoro corporativo”.

3. BlackRock ha contratado a muchos ex funcionarios del gobierno en puestos de alto nivel. Para cuando Deese y Adeyemo llegaron a BlackRock, ya tenían experiencia trabajando en el gobierno. Deese fue asesor senior del presidente Barack Obama y sirvió como subdirector del Consejo Económico Nacional, que ahora está a cargo de Biden. En tanto, Adeyemo, que fue nombrado subsecretario del Tesoro en la administración de Biden, había trabajado como asesor principal de economía internacional de Obama. Mientras estuvo en BlackRock, uno de sus papeles fue el de jefe de personal interino de Fink. Por su parte, Thomas Donilon, quien ahora es el presidente del brazo de investigación del administrador de activos, se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Obama. Y el hermano de Donilon, Mike, fue el principal estratega de Biden durante su campaña presidencial. BlackRock ha contratado a otros ex creadores de políticas y reguladores. Coryann Stefansson, que anteriormente trabajó en asuntos de supervisión bancaria en la Junta de la Reserva Federal y ocupó altos cargos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se unió a la unidad de Asesoría de Mercados Financieros de BlackRock en 2016. Se fue el año pasado.

4. La firma jugó un papel importante en la ayuda a la Reserva Federal este año. La unidad FMA, que es el brazo consultor de BlackRock, separada de sus operaciones de manejo de inversiones, cumplió un rol significativo en la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la pandemia este año. En marzo, la Reserva Federal eligió la división FMA para manejar un programa de compra de activos de emergencia. No hubo un proceso en el que otros administradores de activos pudieran haber hecho una oferta para el trabajo, según un informe del Wall Street Journal. Después de que un analista expresara en una llamada de ganancias de abril que los inversionistas veían el mandato de BlackRock como un “rescate” para su firma o la industria de fondos cotizados en bolsa en general, Fink calificó el comentario de “insultante”.

5. La Reserva Federal también recurrió a BlackRock durante la última crisis financiera. El gerente de inversiones había estado allí antes, defendiendo su conexión con la Reserva Federal. Durante la crisis financiera global de 2007-2009, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York pidió a la división FMA de BlackRock que manejara los activos de Bear Stearns y AIG, ambos a punto de colapsar. “Tienen acceso a información sobre cuándo la Reserva Federal intentará vender valores, y qué precio aceptarán. Y tienen intrincadas relaciones financieras con gente de todo el mundo”, dijo el senador republicano Chuck Grassley al New York Times en ese momento. “El potencial de un conflicto de intereses es grande y es muy difícil de controlar”. Para defenderse, BlackRock ha enfatizado que la división que maneja los mandatos de la Fed, la FMA, es distinta de su negocio principal de manejo de dinero para prevenir conflictos.

6. Fink se ha hecho oír en asuntos de cambio climático, instando a los líderes de otras empresas a considerar los riesgos asociados. ”El cambio climático se ha convertido en un factor determinante en las perspectivas a largo plazo de las empresas”, escribió en su carta abierta a los directores generales en enero. “La divulgación debe ser un medio para lograr un capitalismo más sostenible e inclusivo. Las empresas deben ser deliberadas y comprometerse a adoptar un propósito y servir a todas las partes interesadas - sus accionistas, clientes, empleados y las comunidades donde operan”, dijo.

7. Sin embargo, su empresa ha sido investigada por su historial de apoyo a las solicitudes de los accionistas para la divulgación de información relacionada con el clima. En un informe de septiembre, Morningstar, una firma que analiza la información de los fondos, dijo que encontró que el apoyo a este tipo de solicitudes aumentó en los gigantes de la gestión de activos Fidelity, State Street Global Advisors y Vanguard, pero cayó en BlackRock en comparación con el año anterior.

8. Se rumorea desde hace tiempo que el propio Fink se dirigirá a Washington. De hecho, fue considerado por la candidata presidencial de 2016, Hillary Clinton, para dirigir el Departamento del Tesoro. También se rumoreaba que estaba siendo considerado para la administración de Biden, pero él descartó esa conversación. El mes pasado, el fundador del capital privado David Rubenstein preguntó a Fink durante el Foro virtual de Nueva Economía de Bloomberg cómo respondería a una petición de Biden para servir en su gabinete. “Gracias por ese honor, pero estoy muy contento en BlackRock. Ya me he comprometido con mis empleados y con mi junta directiva y con mi familia. Me quedo en Nueva York por el momento”, dijo, según una transcripción del evento.

9. BlackRock ha hecho muchas adquisiciones. Hay que pensar en BlackRock como una firma que ha engullido a muchos competidores en su camino a lo largo de los años. La firma ha comprado negocios de legado y empresas nuevas de fintech, buscando mantener una ventaja ya que la administración tradicional del dinero no es tan rentable o única como lo fue una vez. El mes pasado, informó que adquiriría un proveedor de inversiones con sede en California llamado Aperio por unos 1.000 millones de dólares en efectivo. El año pasado, adquirió eFront, una startup francesa que maneja software de administración de inversiones alternativas, por $1.3 billones. En 2009, compró Barclays Global Investors en un acuerdo que incluía el negocio de ETFs iShares de Barclays; y tres años antes de eso, la firma adquirió Merrill Lynch Investment Management.

