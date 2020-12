Alberto Fernández participó del anuncio de un nuevo contrato privado de venta de soja a China por más de USD 500 millones

Fernández en Venado Tuerto (Presidencia)

Desde Venado Tuerto - La empresa global Syngenta anunció que exportará soja a China a partir del mes próximo. Fue durante un acto en su planta de la ciudad santafesina de Venado Tuerto, que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández, varios integrantes del gabinete nacional, autoridades provinciales y municipales.

“El futuro va a demandar otros conocimientos para el desarrollo tecnológico, científico, y el Estado tiene que estar presente. Crecer, que haya empresarios que inviertan, que esa inversión genere trabajo, que haya producción, que se exporte y genere riqueza para Argentina, ese es el secreto, y para eso estamos aquí”, dijo Fernández.

Y agregó: “No fuimos capaces de pensar un mundo entre todos, cada uno que llegó pensó en su mundo y no integró al conjunto, tal vez la pandemia nos permita darnos cuenta de la importancia de estar unidos, de trabajar juntos, de entender que cuando gana uno ganan todos. Para eso hace falta que nos animemos juntos a encarar ese futuro, acá el dilema no es si Argentina es agrícola o industrial, el dilema es crecer o no, no depende de otros, está en nuestras manos. Antonio Cafiero dijo alguna vez que quien sueña solo, solo sueña, pero quien sueña con otro, construye futuro”.

Inversión

Syngenta, de origen suizo y capitales chinos, brindó detalles sobre su plan de inversiones en el país por más de 25 millones de dólares hasta el año 2022, con el objetivo de mejorar los procesos y ampliar la capacidad de dos plantas.

Hasta el momento, el principal negocio de la compañía es la producción y comercialización de insumos como agroquímicos y semillas, y con una importante trayectoria y presencia en el mercado en lo relacionado a la protección de cultivos.

La aparición de Syngenta en el rubro exportador será de la mano de un acuerdo con la empresa estatal china Sinograin, que tiene a su cargo la administración, operación de la reserva de granos y aceite en el gigante asiático.

Semanas atrás, el ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina informó sobre la decisión de Sinograin de aumentar en un 25% el volumen de compra de poroto y aceite de soja.

A partir de esto, la empresa china ampliará las compras de porotos de soja de 3 a 4 millones de toneladas y las de aceite de soja de 300.000 a 400.000 toneladas en el año 2021, lo que implica un incremento de 1 millón de toneladas en el volumen de compra de porotos de soja, y mantiene la intención de compra en lo que respecta a aceite de soja, en comparación a lo comprometido para el 2019.

Además, dichas compras significarían para la Argentina pasar de un ingreso de 1.500 a 2.000 millones de dólares en divisas, registrándose un aumento de 500 millones de dólares en comparación al año pasado, tomando como base se mantengan en promedio el nivel de precios actuales para el poroto de soja.

“Es un día histórico y emocionante para los integrantes de Syngenta”, dijo Antonio Aracre, CEO de la empresa para Latinoamérica Sur, quien recordó que en los próximos días cumplirán los primeros 20 años de vida, con un fuerte compromiso en la sustentabilidad de la producción agropecuaria.

Fernández en la fábrica de Corven

El empresario comentó que se implementará un proyecto de integración vertical de la cadena de valor, con el objetivo que los productores accedan a ventajas competitivas, el Estado se beneficie con la aceleración en la liquidación de divisas y la empresa haciendo un aporte a la seguridad alimentaria.

Por otro lado, Aracre convocó al presidente Fernández a fortalecer la capacitación a través de la educación pública. “El mundo va camino a una revolución de trabajo nuevo, con más biotecnología, mundo digital, conocimiento, agricultura de precisión e investigación. Nuestro compromiso es trabajar para potenciar todo ese universo con inversión, soluciones innovadoras y sustentables”.

El acto realizado en Venado Tuerto contó con la presencia de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y del Interior, Eduardo Wado de Pedro.

Motos, también

Antes del acto en Syngenta, Fernández visitó las instalaciones del fabricante de motos Grupo Iraola. El fabricante de las marcas Corven, Zanella, Mondial, Kawasaki, Bajaj y Kymco, anunció hoy inversiones por $980 millones para la expansión de su planta de Venado Tuerto.

Grupo Iraola anuncio una nueva línea de montaje específica para la producción de motos Kawasaki y la incorporación de 500 nuevos operarios, “que se suman a los 377 incorporados en los últimos 100 días, y a los más de 1000 colaboradores que integran el grupo”, se detalló en un comunicado.

“Como grupo argentino que hace 50 años invierte en el país, nos llena de satisfacción trabajar en colaboración con un Gobierno Nacional que apoya la industria argentina, para juntos lograr la producción de motos con los más altos estándares de calidad internacional, pero fabricados en el país y así continuar impulsando la generación de valor para todos los argentinos”, dijo Leandro Iraola, presidente del grupo.

