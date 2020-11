PedidosYa amplía su negocio con supermercados propios y medios de pago

La pandemia duplicó el volumen de pedidos de la plataforma

En un año donde todas las previsiones de crecimiento quedaron cortas, la empresa de delivery PedidosYa aceleró sus planes de incorporar nuevos negocios. Prevén cerrar el año con 40 supermercados propios —desde donde abastecen los pedidos realizados por los usuarios en la plataforma— y nuevos servicios en su billetera de pagos.

La compañía, que este año se quedó con el negocio de Glovo en la Argentina, cerró el tercer trimestre del año con un crecimiento en volumen —órdenes de compra y clientes— de más de 100% en comparación con el mismo periodo del año anterior en todos los mercados de América Latina. La empresa solo difunde las cifras de la operación regional.

Es un año que todos vamos a recordar. Nos permitió confirmar nuestra visión de lo que creíamos, que tenía un gran potencial

Sin embargo, advirtieron que se trata de un negocio de “márgenes finos” que aun no llegó al volumen necesario para alcanzar la rentabilidad. “Es un año que todos vamos a recordar. Nos permitió confirmar nuestra visión de lo que creíamos, que tenía un gran potencial. Teníamos el servicio de supermercados con un plan de hace un año y medio atrás y una visión a 20 años para adelante. Esta nueva realidad hizo que un negocio que creíamos que iba a explotar un poco más adelante, explote ahora”, explicó Esteban Gutiérrez, Chief Operating Officer (COO) de la empresa para toda la región.

“Estamos invirtiendo en generar una escala que el día de mañana nos permita tener rentabilidad, el volumen es prioritario”, agregó el ejecutivo. En 2020, mientras en negocio del delivery para restaurantes se achicaba en medio de la pandemia, crecía el negocio de otros servicios, como supermercados, farmacias y rubros más vinculados a las necesidades cotidianas. La compañía aceleró la apertura de sus propios supermercados, un formato de locales diseñado solo para abastecer los pedidos que llegan online a la plataforma, pero que no son abiertos a los consumidores.

La empresa avanza con locales propios para delivery de productos de consumo masivo

“Estamos desarrollando un concepto más amplio de e-commerce. Pusimos el foco en desarrollar nuestros supermercados porque creemos que es lo que más se ajusta a lograr la velocidad en la entrega. La velocidad no es que el repartidor vaya más rápido sino que tenga que recorrer la menor distancia posible. El objetivo es que haya un supermercado nuestro cada 3 o kilómetros en las 200 ciudades en la que estamos en la Argentina”, dijo Gutiérrez.

Hoy la empresa cuenta con unos 30 supermercados propios entre la ciudad de Buenos Aires y el GBA y esperan terminar el año con unos 40. Algunos están frenados esperando la habilitación correspondiente de distintos municipios. “Es solo para la venta en nuestra plataforma. No puede entrar la gente que pasa por la calle. En un supermercado tradicional no se puede tener un control del inventario todo el tiempo, por ejemplo. Me dice si hay stock de un producto, pero no sé si está en la góndola, en el depósito o en un changuito de un cliente mientras está caminando por la góndola”, señaló el ejecutivo.

Para muchos grupos de la población latinoamericana, el delivery es un bien de lujo. Estamos subsidiando algunas cosas para que la gente lo pueda empezar a probar

“En nuestro supermercado se da de alta o de baja un producto a través de lo que vendemos. La clave del tiempo no está en la velocidad del repartidor, si no en la distancia corta para procesar el pedido lo más rápido posible. Si tengo que recorrer una superficie de 1.000 metros cuadrados y hacer cola en una caja se tarda más. La única manera de hacerlo rápido y bien es con supermercados nuestros que solo funcionen para ese fin”, agregó. Con todo, están pensados para compras chicas, no la compra semanal o mensual que puede hacer una familia.

En cuanto a medios de pago, PedidosYa está incorporando algunas nuevas funciones a su billetera de pago, donde por ejemplo los usuarios pueden contar con un crédito en compensación cuando los pedidos no llegan en el tiempo esperado, por ejemplo.

La empresa apuesta a llegar a más consumidores en la región (Foto: Franco Fafasuli)

Según Gutiérrez, el gran desafío de la empresa en América Latina es llegar a toda la pirámide social. “Para muchos grupos de la población latinoamericana, el delivery es un bien de lujo. En la adopción, la pandemia ha ayudado, pero hoy estamos subsidiando algunas cosas para que la gente que ve esto como un bien de lujo lo pueda empezar a probar”, dijo. El ejecutivo aclaró que durante la pandemia no subieron las comisiones que les cobran a los comercios.

Este año, varias empresas del sector dejaron el mercado argentino, como Glovo y Uber Eats. Desde PedidosYa lo atribuyen a un fenómeno global y que no tiene que ver con el contexto económico de la Argentina. “No es una cuestión del cliche de que la Argentina es un desastre. Este es un negocio de margen muy bajo y que solo se llega al negocio rentable con mucho volumen. Algunas analizan que no van a alcanzarlo. En las empresas de la industria tecnológica se mira a largo plazo”, explicó Gutiérrez.

