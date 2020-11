El ejecutivo más importante del mundo en manejo de criptomonedas anticipó la imparable evolución del Bitcoin

El valor del Bitcoin se supera semana a semana REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El Bitcoin no es una moda pasajera, y no poder usarlo para comprar una taza de café no es un argumento razonable para tomarlo como tal, según Michael Sonnenshein, director general de Grayscale Investments, el mayor gestor de activos de moneda digital.

La creciente participación de los principales actores en el ámbito de los servicios financieros “realmente habla del poder de permanencia de la clase de activos y valida que otras personas se involucren”, dijo Sonnenshein a Business Insider en una entrevista.

Sonnenshein, que maneja una empresa que supervisa casi 11.000 millones de dólares en activos criptográficos, sostuvo que la pandemia mundial de este año fue otro factor clave para las inversiones de Bitcoin. En la escala de grises se vieron inversores con diferentes motivaciones y apetitos para asignar el token digital a sus carteras este año.

Michael Sonnenshein, el mayor administrador de criptomonedas del mundo





Los inversores ya no se aferran a la idea de que, porque no estamos usando Bitcoin para comprar una taza de café, ha fracasado como moneda, indicó Sonnenshein. “Creo que hoy en día entienden que comprar Bitcoin y ponerlo en su cartera significa ser una reserva de valor, una cobertura contra la inflación, un oro digital, una forma digital de dinero que se adapta mucho mejor al mundo digital en el que vivimos hoy en día, en comparación con las reservas históricas de valor como el oro, que sin duda habría sido mucho más aplicable a un mundo caracterizado por los intercambios físicos. Ellos lo ven como uno de los más importantes pasos a seguir en la evolución del dinero y lo que constituye una reserva de valor”, explicó.

Después de que la pandemia frenara a los mercados a principios de este año, el valor sostenido de Bitcoin y la demostración de su resistencia muestran que fue una de las inversiones más rentables, aseguró. La moneda virtual más importante del mundo cotizaba a USD 19.276 cerca del mediodía hora de la Argentina.

Para los escépticos que cuestionan la validez de la señal a través de las instituciones financieras convencionales, afirmó: “Bitcoin nació fuera del ámbito de los servicios financieros tradicionales, no nació en una arena donde iba a ser negociado en un mercado de valores o que iba a ser custodiado de la misma manera que las acciones o los bonos”.

Sonnenshein cree que la gente no debería obsesionarse con el hecho de que sólo hay 21 millones de Bitcoin que estarán en circulación. Cada moneda es divisible hasta el octavo decimal, lo que significa que hay 100 millones de unidades dentro de cada Bitcoin. Esa es una de las características del activo que le gusta a los inversores porque pueden comprar sólo una fracción de la moneda y añadir a su posición horas extras, dijo Sonnenshein.

“Cuando piensas en cuántos millonarios o multimillonarios o incluso en cuál es la población mundial, hay 21 millones de Bitcoin por cada 100 millones de unidades dentro de cada Bitcoin”, dijo. “Existe la posibilidad de que cualquiera que quiera involucrarse pueda ser dueño de alguna pieza del protocolo de Bitcoin”, agregó.

El CEO de Twitter Jack Dorsey también apostó al Bitcoin





La criptografía más popular del mundo ha tenido un viaje salvaje este año. Ha subido un 117% en lo que va de 2020, y su precio ha subido por encima de los 18.000 dólares la semana pasada, para superarse nuevamente en los primeros días de esta semana.

El precio comenzó a subir en octubre después de que PayPal anunciara que permitiría a sus usuarios comprar, vender y guardar el token.

La empresa de pagos Square de Jack Dorsey invirtió en casi 5.000 Bitcoins en octubre, la empresa tecnológica estadounidense Microstrategy compró 16.796 monedas, y la empresa británica Startup Mode también se unió a la tendencia. Los defensores de la criptografía dicen que es sólo cuestión de tiempo antes de que sea ampliamente adoptado.

