El Gobierno defendió la fórmula de movilidad para las jubilaciones: “Nuestra expectativa es ganarle a la inflación, no empatarle”

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, confirmó que esta semana se enviará al Congreso el proyecto de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria para que, a partir de marzo del año que viene, las jubilaciones y pensiones se actualicen de acuerdo a la variación de los salarios registrados y de la recaudación tributaria.

Frente a las críticas que realizaron desde distintos sectores porque la nueva fórmula no contempla a la inflación, la funcionaria defendió los índices elegidos y remarcó que si se cumplen los supuestos incluidos en el Presupuesto —un crecimiento de 5,5% e inflación de 29%— los haberes de los jubilados y pensionados le ganarán a la inflación.

“Con los supuestos del Presupuesto, la fórmula propuesta otorgaría en 2021 una movilidad por encima de la inflación. Nuestra expectativa es ganarle a la inflación; no es atar el aumento de las jubilaciones a la inflación. Estamos seguro de que va a ser beneficioso”, explicó en un encuentro con periodistas en la sede de la Anses.

“ Si atás la fórmula de movilidad a la inflación, siempre le estás empatando. nuestro desafío es que los jubilados y jubiladas vivan mejor, no que vivan igual. Queremos que todos, los de la mínima y de la máxima, le ganen a la inflación ”, agregó.

“El 50% del Ripte (el índice que mide la evolución de los salarios registrados) va a ser una variación en aumento. Nosotros somos un Gobierno que genera decisiones en función de un modelo económico donde los salarios le ganan a la inflación. Tenemos previsto una mejora de la capacidad real de compra de los jubilados por sobre la fórmula que estamos dejando atrás”, describió Raverta.

Desde el organismo, aseguraron que el 90% de los recursos tributarios están compuestos por variables que se ajustan por la inflación, como el IVA o los impuestos a los créditos y débitos, aunque la sigla IPC (índice de precios al consumidor) no esté contemplada en la fórmula.

Otras de las críticas que recibió la fórmula es que pone un tope de 3% por encima del aumento de la recaudación total, pero no pone un piso. El argumento de los técnicos de la Anses es que durante los años que estuvo vigente una fórmula similar a la que se presentará al Congreso (entre 2009 y 2017), las jubilaciones le ganaron a la inflación en 25,8%. Para hacer el cálculo se tomaron los datos de inflación de esos años en la ciudad de Buenos Aires y en San Luis y no los del Indec (cuestionados en aquel momento)..

Raverta también respondió a los cuestionamiento sobre por que la fórmula no cuenta con un piso. “Si caen la recaudación y los salarios es que todo está yendo muy mal y estamos fracasando en nuestra política económica. Los trabajadores no le ganan a la inflación. Nuestra responsabilidad es que no caiga todo, la fórmula está atada a un modelo económico que tiene por objetivo el crecimiento”, dijo Raverta. Pero advirtió que, de todas formas, el presidente tiene la facultad de implementar un bono.

Sobre las dudas de cómo se realizará el empalme de los aumentos con la nueva fórmula a partir de marzo, aun no hay precisiones. Aun resta un aumento más de los haberes en diciembre, que será por decreto. “En marzo, habrá que ver cómo saldamos esa cuestión. De pasar de aumento trimestral a semestral, pero está previsto que se resuelva con técnica legislativa”, destacó.

“Pretendemos siempre que la capacidad de compra le gane a la inflación, no que le empate. Para los 7 millones de personas en la Argentina que son jubilados y pensionados. Pero además para los 2,3 millones de titulares de la asignación familiar y los 2,4 millones de familas que reciben la AUH, que se actualizan con la formula de movilidad”, agregó Raverta.

También aseguró que con la fórmula presentada se evitará la litigiosidad. Según detalló, en el Anses hoy hay un stock de 73.000 sentencias para pagar, con un promedio por expendiente de $1,3 millones.

