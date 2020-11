Para ahorristas: cómo aprovechar la suba de tasas y cuáles son las mejores opciones para no perder con la inflación

El Banco Central subió la tasa de plazos fijos minoristas al 37% anual por debajo de la inflación esperada

Ante la confirmación del peor dato mensual de inflación del año y la todavía vigente tensión cambiaria, el Banco Central reaccionó con una suba de tasas para plazos fijos, pases pasivos y Leliq que elevan en el margen el rendimiento de ahorrar e invertir en pesos. La suba de tasas encarada por la entidad que conduce Miguel Pesce es la más importante desde abril pasado e intenta permitir a los ahorristas un mejor resultado financiero ante la aceleración del ritmo de avance del nivel general de precios. Para ahorristas minoristas, la medida resulta en mejores rendimientos nominales para inversiones tradicionales como el plazo fijo a 30 días y colocaciones de más corto plazo en fondos comunes de inversión. Sin embargo, dada la marcha de la inflación y la incertidumbre cambiaria, la utilidad de esas colocaciones sólo está en el corto plazo, para ahorros a más de dos meses recomiendan cobertura cambiaria o contra la inflación .

“El Directorio del Banco Central de la República Argentina incrementó la tasa mínima garantizada de los plazos fijos, con un rendimiento de 37% de tasa nominal anual (44% de tasa efectiva anual) a 30 días para imposiciones de personas humanas menores a $1 millón y para el resto de 34% de tasa nominal anual (39,8% de tasa efectiva anual)”, resumió ayer la autoridad monetaria en un comunicado.

La pregunta, entonces, es a qué colocaciones e inversiones al alcance del ahorrista minorista afecta esta suba de tasas y qué tan atractivas son dada las dinámicas cambiaria e inflacionaria.

¿Cómo aprovechar las nuevas tasas?

Las decisiones del Banco Central impactan en forma directa en depósitos a plazo fijo a un mes de menos de $1.000.000, que hasta ayer pagaban un promedio del 33,8% nominal anual y ahora pasan a pagar un piso del 37% nominal anual.

Los pases pasivos y las Letras de Liquidez (Leliq) son instrumentos de regulación de la masa monetaria -la cantidad de dinero en la economía- en los que sólo pueden invertir bancos. Para particularidades y el sector privado no financiero no son una opción de inversión. Sin embargo, existen formas indirectas de “hacer tasa” aprovechando los rendimientos de Leliq y pases pasivos.

La vía para captar mejoras en los rendimientos de esos vehículos bancarios, al menos parcialmente, son los fondos comunes de inversión de más corto plazo. Los conocidos como de mercado de dinero o “T+0” y los de inversión en pesos de corto plazo o “T+1”. Los ofrecen administradoras de fondos comunes independientes y prácticamente todos los bancos minoristas, como alternativa a la caja de ahorro en pesos que casi no paga tasa.

Cuanto rinde ahora el plazo fijo

Para una colocación a 30 días, el rendimiento nominal del 37% anual implica un resultado mensual directo del 3,04%. Esto es, el interés por cada $1.000 que obtendrán los ahorristas en un mes es de $34.

La cifra se queda corta a simple vista, ya que la inflación anotó en octubre un avance del 3,8% y las expectativas para este mes también son malas. Así, es un rendimiento que ni siquiera logra proteger la capacidad de compra de los ahorros, al final del plazo de colocación el dinero tiene menor capacidad adquisitiva que al momento de suscribir el plazo fijo.

La tasa efectiva anual del 44% que calcula el BCRA en su comunicado, por otro lado, es el resultado teórico de colocar doce plazos fijos de 30 días consecutivos. Al reinvertir cada mes el capital original y los intereses devengados, la tasa pasa a ser compuesta -precisamente porque se capitalizan los intereses- pero ni siquiera ese rendimiento para una inversión que dura un año entero es suficiente para competir con la inflación. Ese 44% compara con el 52,1% de expectativa de inflación para los próximos 12 meses que registró el Relevamiento de Expectativas de Mercado, una encuesta mensual del Banco Central.

Vos vas a tener en plazos fijos, money market y esas cosas plata que vos vas a necesitar dentro de poco porque tenés un pago de un impuesto o un servicio. Esa plata de corto la vas a ir colocando a tasa (Caamaño)

“Cuando una persona decide invertir el objetivo número uno es mantener el valor en el tiempo, es el objetivo mínimo. Entonces, a las inversiones hay que medirlas en términos reales: si le gana a la inflación es un resultado positivo en términos reales y si no le gana a la inflación es negativa en términos reales”, comentó Mariano Otálora, asesor financiero y especialista en mercados de capitales.

“No hay que inclinarse por opciones de inversión que puedan ofrecer tasas reales negativas, por lo tanto el plazo fijo tradicional no es una opción. Lamentablemente hay muchas familias que necesitan de una renta para vivir y se refugian en el Plazo fijo y no encuentran otro instrumento similar por desconocimiento. En este contexto duermo más tranquilo invirtiendo en opciones que indexan por inflación o por tipo de cambio”, agregó Otálora.

Cuanto pagan los fondos comunes

La otra alternativa disponible para aprovechar subas de tasas son los fondos comunes de inversión de más corto plazo. Se trata de instrumentos de inversión que colocan los fondos de sus clientes en pases pasivos, Leliq y plazos fijos, precisamente las tasas que el Banco Central elevó.

Esos fondos son una alternativa a la caja de ahorro y otros depósitos a la vista que no arrojen rendimientos. Los usan empresas y particulares para colocaciones de plazos menores a un mes, como forma de hacer que la inflación dañe menos a ingresos que se tienen que guardar por algunos días a la espera de hacer frente a consumos habituales y pagos específicos de cada mes. Los T+0 se pueden rescatar en el día, con lo cual funcionan casi como una caja de ahorro. Los T+1 permiten rescatar un día

Los rendimientos de esos fondos rondaban el 25% al 28% y, según administradores de fondos, el aumento de tasas puede sumar alrededor de 2 puntos porcentuales a esos rendimientos.

“Creo que con la suba de las tasas de corto plazo, los fondos de money market transaccionales y T+1 van a tener mayores rendimientos y hace sentido tener los saldos de las cuentas con remuneración a través de fondos comunes de inversión. Incluso las letras del gobierno que ajustan por tasa de pases son atractivas porque tienen la capacidad de capturar las subas de las tasas de corto plazo. Los fondos T+1 están invirtiendo en estos papeles para buscar maximizar rendimientos”, dijo Gabriela Friedlander de Balanz.

Creo que con la suba de las tasas de corto plazo los fondos de <i>money market</i> transaccionales y T+1 van a tener mayores rendimientos y hace sentido tener los saldos de las cuentas con remuneración a través de fondos comunes de inversión (Friedlander)

Un rendimiento de en torno al 30% anual, el rendimiento mensual se puede estimar pero no conocer de antemano, implicaría una pérdida aún mayor frente a la inflación que la que sufre el plazo fijo. Estaría en torno al 2,4% de resultado directo en 30 días.

“Vos vas a tener en plazos fijos, money market y esas cosas, la plata que vas a necesitar dentro de poco, porque tenés un pago de un impuesto o un servicio y así amortiguás la inflación. Esa plata de corto plazo la vas a ir colocando a tasa. No tiene sentido ir a dólar porque cuando es liquidez de corto plazo, entrar y salir del dólar tiene un costo, que es el spread entre compra y venta, que te borra cualquier ganancia. Al no tener costo de entrada y salida, entonces, sacás algún rendimiento para la liquidez con estas tasas”, explica Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma.

“Ahora, en lo que es más largo, no creo que una tasa cambie alguna decisión. Sigue conviniendo usar coberturas indexadas a la inflación, dollar-linked o dólar. La tasa en pesos sólo para cosas muy cortitas”, concluyó Caamaño.

