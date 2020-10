“Los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya", dijo Juan Grabois en un acto frente a La Rural

Juan Grabois en La Rural de Palermo (Franco Fafasuli)

Luego de que más de 1.500 ruralistas se dieran cita ayer en el ingreso a Casa Nueva para respaldar la posición del ex ministro macrista Luis Miguel Etchevehere sobre la propiedad del predio en pugna, el dirigente social y abogado de Dolores Etchevehere, Juan Grabois realizó un marcha hoy frente a la sede de la Sociedad Rural, en Palermo, y apuntó directamente contra su familia: “Dolores abusada de todas las maneras posibles. Le robaron todo, pero no la dignidad”.

En paralelo, unos 200 militantes de su agrupación protestaron en Entre Ríos en la entrada del campo.

“Los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya. Y la suya la construyeron robándole la propiedad a otro, robándole al Estado y esclavizado”, aseguró Grabois, quien es abogado de Dolores Etchevehere y lleva adelante la causa para quedarse con el terreno en disputa en Entre Ríos.

Y explicó: “No estamos acá solamente porque Etchevehere es un mafioso, corrupto y un ministro de Agricultura de Macri que aplastó a los campesinos, chacareros y pequeños productores, sino porque es un usurpador profesional”.

Dolores Etchevehere, esta tarde en el predio de Entre Ríos

En esa misma línea, el líder de la CTEP, indicó: “Dolores vino a buscar en los movimientos populares lo que el Estado ni la justicia le había dado para enfrentar a la familia más poderosa de Entre Ríos: la familia Etchevehere. Esa mujer vino con su dignidad, con su fe y con la esperanza de que las escuchemos. Vino a proponernos un proyecto que no era simplemente resolver su situación judicial. Vino a proponernos un proyecto de verdad, justicia. No solamente para ella, sino para toda las víctima, directas e indirectas de este clan mafioso”.

Además, Grabois afirmó que la familia Etchevehere “es la expresión más clara de las minorías que constituyen los poderes fácticos a los que nadie elige, pero que manejan la Argentina como si fuera su estancia o su empresas”.

Luego, Grabois, detalló las supuestas conexiones de los hermanos Etchevehere con el narcotráfico y los relacionó directamente con el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, alineado con Cambiemos y condenado a seis años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de su ciudad.

El diregente en pleno acto frente a La Rural (Franco Fafasuli)

“Dolores vino a contarnos la verdad y una verdad doloroso, donde un ministro de la Nación Argentina había realizado todo tipo de delito. Desde la narcocriminalidad y me hago de lo que digo”, aseguró. Y siguió: “ Como cómplice de Varisco, intendente de Paraná preso por narco, delfín político de Etchevehere y de Macri, que mandaba la droga que llegaba de Paraguay hasta sus puertos privados en esa ciudad. Y después la droga viajaba a Rosario, donde regaron de sangre sus villas, donde mataron a tantos compañeros por el narcotráfico ”.

En medio de la tensión, a varios kilómetros de La Rural, en el ingreso al terreno en disputa, cerca de la ciudad de Santa Elena en el departamento La Paz, un grupo de militantes a favor de la postura de Grabois y de Dolores Etchevehere llegaron en una caravana de autos con pancartas y banderas, y se ubicaron a unos doscientos metros de la estancia, donde también se encuentran distintos ruralistas y los hermanos Etchevehere reclamando para que desalojen el lugar.

Así en Casa Nueva hay unos 120 policías que van a a cortar la ruta para que los manifestantes no lleguen a la entrada del campo donde hay unos 50 productores, entre ellos Luis Etchevehere y su hermano Juan. En la zona se vieron banderas de ATE Entre Ríos y Santa Fe, de la CTA, de otros movimientos sociales de ambas provincias y del movimiento que lidera Grabois. Una avanzada de unos 30 manifestantes ya llegó al lugar, pasadas las 16 horas. Luego totalizaron unos 200 manifestantes.

Grabois tras hablar en la marcha de esta tarde en La Rural (Franco Fafasuli)

Un poco más temprano, se realizó otro acto que contó con la presencia de los tres hermanos Etchevehere –el ex ministro de Agricultura Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián– junto a su madre Leonor Barbero Marcial. El ex titular de la cartera agropecuaria agradeció a las adhesiones de los distintos puntos del país. “Esto no es un tema de la familia, esto es lisa y llanamente un delito cometido por delincuentes”, señaló Luis Miguel Etchevehere.

También se sumaron a la marcha los dirigentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos. El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, José Colombatto, dijo: “Fuera Juan Grabois y los usurpadores de nuestra provincia, aquí no tienen nada que hacer. Los políticos están mirando como espectadores, mientras el país se hunde día a día. No aflojemos porque la lucha será larga. Hay que estar unidos porque el gobierno va por todo. Nosotros tenemos que ir por la Ley y la Justicia, como para ser una República en serio”.

Por su parte, el representante de la Federación Agraria, Fabio Schneider, expresó durante su discurso: “Hoy estamos haciendo Patria en este lugar, como en el 25 de mayo de 1810. Soy un pequeño productor y me manifiesto a favor de la propiedad privada, estoy del lado de las leyes, y jamás usurparé un campo”. En representación de Coninagro, Daniel Kindebaluc, sostuvo: “Debemos seguir manifestándonos y apoyando para que este problema se solucione lo más rápido posible. Cuanto antes esto tiene que volver a la normalidad”.

