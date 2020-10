Tensión en Entre Ríos: militantes de Juan Grabois cara a cara con la policía y los ruralistas en el campo de la familia Etchevehere

La policía en la entrada del campo

“Tensión”. Esa es la palabra que mejor define la situación que se vive esta tarde en la estancia Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere, en la ciudad entrerriana de Santa Elena. En medio del conflicto familiar y las protestas ruralistas de este fin de semana a favor de la propiedad privada y en contra de la usurpación de tierra, hoy se realiza una movilización al campo por parte de movimientos sociales que responden a Juan Grabois, en defensa del “Proyecto Artigas”.

A la misma hora, una marcha de similares características está convocada en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo.

En Casa Nueva hay unos 120 policías que van a a cortar la ruta para que los manifestantes no lleguen a la entrada del campo donde hay unos 50 productores, entre ellos Luis Etchevehere y su hermano Juan.

En la zona se ven banderas de ATE Entre Ríos, de la CTA y otros movimientos sociales de Santa Fe y Entre Ríos. Una avanzada de unos 30 manifestantes ya llegó al lugar, pasadas las 16 horas.

Los militantes sociales están dentro del campo, ocupándolo, según el ex ministro. Su hermana Dolores, en tanto, asegura que donó la parte que le corresponde del establecimiento al Proyecto Artigas

La entrada del campo de la familia Etchevehere

“La propiedad privada se defiende con el cuerpo. No es retórica, no es dialéctica. No nos pueden arrebatar las cosas, ya que nos amparan la Constitución y las leyes. Si acá ganan los usurpadores, no habrá seguridad jurídica en la Argentina. Porque me importa defender la propiedad privada y que no me roben mi tierra, me voy a quedar hasta el día que saquen del brazo al último usurpador. Hasta ese día, no me voy a mover de la puerta del campo”, dijo el ministro de Agricultura en una nota exclusiva con Infobae.

Toma en Entre Ríos

El juez subrogante Raúl Flores concedió las apelaciones de la querella y fiscalía, que se opusieron al rechazo de la medida cautelar que solicitaba el desalojo de la estancia. Hay que recordar que ahora el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Justicia entrerriana deberá resolver sobre la estadía de Dolores Etchevehere y los 40 militantes de Grabois en el casco principal de la estancia.

Luis Etchevehere y su hermano Juan

Por otro lado, productores agropecuarios se sumaron a brindar nuevamente su apoyo a los integrantes de la familia Etchevehere. Durante todo el día fue incesante el movimiento de personas por el campamento que está instalado en la puerta de ingreso al campo. Desde hace días, Luis Miguel Etchevehere y dos de sus hermanos decidieron dormir todas las noches en el lugar hasta que la Justicia ordene el desalojo del establecimiento rural.

Ayer bajo una intensa lluvia se organizó un “Banderazo Federal”, donde más de 400 productores y ciudadanos brindaron su apoyo a la familia Etchevehere y manifestaron su defensa a la propiedad privada. Una manifestación de apoyo y reclamos que también se replicó en otras zonas del país, como en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Chaco, entre otras.

Desde la Mesa de Enlace acercaron a la marcha de ayer en Entre Ríos un documento donde pidieron “regresar a la institucionalidad y la mesura” y realizaron un llamado para que “la Argentina transite por el camino del respeto a la Constitución, las leyes, el orden y la paz social”.

Más pronunciamientos

En la jornada de hoy continuaron los pronunciamientos de las entidades de productores, mediante los cuales reiteraron su preocupación por el aumento de las tomas de tierras y la inacción del Estado para resolver la problemática. También hubo críticas a las expresiones del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.

La Rural de Jesús María, en la provincia de Córdoba, dijo que “resulta incomprensible el silencio y la inacción de una clase política que, al no manifestarse sobre las usurpaciones, las avala implícitamente y bastardea nuestra Constitución”.

La marcha ruralista de ayer domingo (@CampoMasCiudad)

“Nosotros apostamos a la defensa irrestricta de la propiedad privada. Exigimos al señor presidente, gobernadores, legisladores, intendentes y concejales, que se expresen claramente en contra de las ocupaciones ilegales”, agregaron.

Por último, desde el movimiento “Campo+Ciudad” criticaron las expresiones del titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, quien en una entrevista con un medio nacional dijo que el mencionado espacio es conducido por Luis Miguel Etchevehere.

“Queremos desmentir esa afirmación. Nuestra agrupación es de ciudadanos independientes. No sólo no es conducida por Etchevehere, que ni siquiera pertenece a la agrupación, sino que no es conducida por nadie. Como decenas de grupos de ciudadanos que nacieron de las redes sociales, hay miembros más activos, hay diferentes roles, hay referentes con más presencia que otros, pero no hay un líder, un conductor. Lo único a lo que respondemos es a nuestros principios, y están formalmente declarados, disponibles para quien quiera consultarlos”, aclararon.

Y agregaron: “Sea cual sea la razón por la cual el ministro Basterra faltó a la verdad, exigimos su retractación inmediata y pública, en medios de igual alcance, y sus disculpas. Que el ministro de Agricultura minimice la usurpación de un campo es grave, y que esté dispuesto a mentir para defender a los usurpadores es demasiado. Esperamos que en el futuro sea capaz de argumentar sin calumniar a otros. Es difícil, claro, cuando se pretende defender lo indefendible".

Seguí leyendo:

Luis Miguel Etchevehere: “No nos vamos a prestar a ningún acuerdo espurio ni a negociar con los usurpadores”