Domingo Cavallo: “El equipo económico está desenfocado, es como si estuvieran perdidos”

El ex ministro Cavallo, en su oficina de Buenos Aires. (Silvina Frydlewsky-El País)

En medio de las fuertes presiones que existen sobre el mercado de cambios regulado, con un dólar libre que alcanzó hoy el récord de $181 y una brecha con el oficial del 140% , el ex ministro de Economía y padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo, aseguró: “El equipo económico está desenfocado, es como si estuvieran perdidos”.

En declaraciones al canal de noticias TN, el ex funcionario remarcó que “mientras el Gobierno más prohíba o más pretenda regular qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos, más va a fracasar”.

“Están muy desenfocados y no tienen un diagnóstico adecuado de la realidad. No han explicado qué es lo que quieren conseguir con las políticas que están implementando. Se necesita que haya libertad. Si el Gobierno cree que puede prácticamente decidir las cosas que corresponderían a la gente, se va a encontrar con algo que no van a poder llevar a la práctica”, aseguró.

Tienen un apego ideológico a todo tipo de controles. El equipo económico está muy desenfocado. No pueden tener tantas incoherencias. Tienen que dejar que los precios de la economía reflejen la realidad de los costos y de la demanda

No es la primera vez que Cavallo cuestiona a este Gobierno por los controles que implementa sobre el mercado de cambios e incluso sobre bienes y servicios. Para el ex ministro de Economía, los argentinos quieren preservar el ahorro y el valor de su trabajo. “El ahorro es una forma de preservar el valor de su salario. Hay que dejar que la gente tenga libertad de tomar esa decisión. Esto es válido también para los otros mercados donde opera el sector privado. Por ejemplo el de los bienes y servicios. ¿Cómo puede ser que el Gobierno pretenda controlar todo los precios y vaya y cierre negocios de vecindad porque tiene algunos precios arriba de los que ha fijado arbitrariamente?”, argumentó.

En ese sentido, advirtió que si el Ejecutivo pretende regular el precio de servicios y bienes, va a generar desabastecimiento.

En otro tramo de la entrevista, Cavallo insistió con la desregulación del mercado de cambios y en ese sentido, remarcó: “ Deberían dejar que el mercado funcione libre. Para que la gente pueda ahorrar en pesos tienen que existir la opción en dólares ”.

El Gobierno no tiene que intervenir ni comprando ni vendiendo dólares. Una vez que la política que se anuncia comience a influir positivamente en las expectativas, ese tipo de cambio libre se va a empezar a estabilizar y a lo mejor hasta puede bajar

Y volvió a cargar las tintas sobre el Gobierno: “Tienen un apego ideológico a todo tipo de controles. El equipo económico está muy desenfocado. No pueden tener tantas incoherencias. Tienen que dejar que los precios de la economía reflejen la realidad de los costos y de la demanda”.

Según el economista, si el Gobierno deja total libertad para que funcione un mercado financiero y libre, se va a saber cuál es el precio del dólar. “El Gobierno no tiene que intervenir ni comprando ni vendiendo dólares. Una vez que la política que se anuncia comience a influir positivamente en las expectativas, ese tipo de cambio libre se va a empezar a estabilizar y a lo mejor hasta puede bajar”, consideró.

Por último, manifestó que es “una misión imposible” pretender controlar todo tipo de transacciones con el dólar. “El bimonetarismo funciona muy bien en muchos países. Yo siempre pongo el ejemplo de Perú. Crearon condiciones para que confíen en el sol. Lo mismo pasa en Uruguay y en Paraguay. Son países donde no se prohíben las transacciones en dólares”, concluyó.

