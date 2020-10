Por las nuevas trabas a importaciones, comercios paralizan ventas ante la falta de un valor de referencia para el dólar

Foto de archivo - Fachada del Banco Central de Argentina, en el centro de Buenos Aires. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

El Gobierno nacional sumó un nuevo conflicto con otro de los sectores del comercio internacional. Mientras busca convencer a los exportadores para que aceleren la liquidación de divisas, una semana más tarde que los importadores pidieran exclusividad en el acceso a las dólares frente a un escenario de escasez, el Banco Central emitió una nueva resolución ajustándo aún más el cepo para este sector .

Mediante la Comunicación “A” 7138 de ayer, el Central anunció más restricciones para que importadores accedan al mercado cambiario mayorista como por ejemplo la exigencia de la aprobación previa de Aduana y que quienes hayan hecho hace un año pagos por importaciones de bienes que aún no ingresaron al país, regularicen su situación para poder volver a hacer pagos anticipados.

Pero no sólo eso, sino que la autoridad monetaria bajó al 10% de lo establecido el ítem de “Anticipo de Operaciones Cambiarias” y la pasó de USD 500.000 a operaciones de USD 50.000, lo que hace que, básicamente, sean todas las operaciones las que tienen que ser informadas y, a partir de esto, que los importadores tengan que esperar el tiempo establecido para acceder el mercado cambiario, que es de 72 horas.

“La medida termina de ponernos en un situación muy complicada. Esto paraliza las operaciones y el 80% de lo que se importa son insumos para la industria, por lo que terminará paralizando a las fábricas”, explicó a Infobae Rubén García, presidente de la Cámara de Improtadores de la República Argentina (CIRA).

Visiblemente molesto, García señaló que el Gobierno “hace tiempo que nos falta el respeto y que venimos soportando este tipo de agravios” y que hoy el sector perdió el concepto de valor a la hora de de operar. “Tenemos precio, sabemos que si necesitamos dinero sacrificamos mercadería, pero no sabemos el valor de las cosas, cuánto vamos a necesitar para poder responder esa mercadería que liquidamos”, agregó.

En esa línea, un importador de bienes suntuarios señaló que la venta “esta parada. Vendo productos que compro en dólares y vendo en pesos. Nuestros compradores están aprovechando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y vienen contentos con sus pesos, pero nosotros tenemos nuestros valores atados al tipo de cambio oficial y, mientras antes no sabía cuántos pesos iba a necesitar para acceder a los dólares para reponer la mercadería, ahora no sé si voy a poder acceder al mercado cambiario. En este contexto, es mejor no vender porque tenemos precio pero no valor”.

Pero los importadores no sólo señalan que se paralizará la industria, la producción y buena parte de las ventas sino que, además, señalan que ahora la Argentina se expone a un panel en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y a presiones de países como Brasil y México por incumplimientos de acuerdos comerciales.

“Las embajadas están llamando al gobierno para obtener respuestas. La secretaría niega las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones). no cumplen con las normas del comercio internacional e incumplen con los deberes de funcionarios públicos porque ni siquiera responden. Si nos habilitaran las SIMI no habría problemas, pero no las habilitan por lo que estamos frente a una paralización”, agregó García,

La CIRA representa a 1200 empresas repartidas en 30 sectores económicos que tiene un promedio de USD 7.000 millones de importaciones al año. “Parece que con estas medidas buscan sólo contener que no se vaya lo poco que tienen en vez de generar que lleguen más dólares. Esto terminará en que en el corto plazo van a empezar a verse faltantes de insumos, de piezas necesarias para abastecer a la industria local, y las exportadoras no van a poder hacer sus envíos al exterior y tampoco llegarán dólares”, finalizó el titular de la CIRA

