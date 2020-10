Con formato virtual, comienza el Coloquio de IDEA con la presencia de Alberto Fernández y una propuesta de los empresarios para generar confianza

Una imagen del Coloquio de IDEA del año pasado, que fue presencial y cuyo lema fue "A los hechos"

Una plataforma virtual realizada por la productora de Mario Pergolini reemplazará lo que sucedía, desde hace 56 años, en el hotel Sheraton de Mar del Plata durante tres días de octubre. El tradicional Coloquio de IDEA, uno de los eventos empresariales más importantes del año, comienza hoy de manera remota producto de la pandemia, con 1.000 inscriptos, expositores internacionales, la recreación de los pasillos y una fuerte presencial oficial, liderada por el presidente Alberto Fernández.

Tras las palabras de apertura del titular del Coloquio y presidente de IBM, Roberto Alexander, quien hará hincapié en la necesidad de definir qué país se busca, hablará online y para el mundo empresario el jefe de Estado, un dato a destacar si se tiene en cuenta que ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández asistieron nunca a esta reunión. “Es el primer Presidente peronista, luego de Menem, que participará del coloquio”, expresó, casi con orgullo por haberlo logrado, uno de los organizadores del evento.

No será la primera vez, sin embargo, que Fernández expone ante empresarios. Sus diez meses de gestión demostraron que buscó consensos con el mundo privado desde el comienzo, no sólo mediante su participación en este tipo de encuentros, sino también también a través de encuentros presenciales en la quinta de Olivos. Pero los dichos en privado chocan muchas veces con sus declaraciones públicas, lo que provoca molestia y una gran incertidumbre acerca de cuál es el rumbo del Gobierno. De hecho, el fin de semana dijo en una entrevista con Horacio Verbitsky en su sitio “El Cohete a la luna” que los sectores empresarios siempre piden una rebaja en la carga impositiva pero luego, en lugar de bajar los precios, aumentan sus márgenes.

El Presidente le hablará al establishment en momentos en que todavía el país, y el mundo, se ven atravesados por el coronavirus y hay una preocupación creciente por el rumbo de la economía. La cuarentena primero, con las consecuencias que ello generó en las compañías, y ahora la falta de un plan consistente que garantice la oferta de dólares en el corto y mediano plazo, sumado a los ruidos políticos, le imprimen una cuota mayor de incertidumbre al escenario.

“La clave es ver cómo generamos confianza y para eso tiene que haber decisiones concretas. Esperamos que el Presidente reflexione sobre esto en su mensaje y que vamos a tener que convivir con la pandemia más tiempo del que pensamos, por lo que tenemos que poner al país en marcha. La nueva normalidad va a continuar", dijo un miembro de IDEA.

En este marco, la entidad también hará su aporte. Durante una sesión dedicada especialmente a hablar sobre el presente y el futuro de la economía argentina, el economista Santiago Bulat expondrá un trabajo realizado para IDEA junto con otros profesionales, en el que expone una mirada sobre lo que pasó en el país en los últimos 40 años y se realizan propuestas concretas para construir confianza.

Luego expondrá el ministro de Economía, Martín Guzmán, y finalmente habrá otro panel en el que debatirán al respecto los economistas Hernán Lacunza y Martín Redrado. “Estos espacios donde se pueda plantear abiertamente las preocupaciones y poder escuchar ayuda a construir la confianza. Esperamos aportar a eso, y decir qué país queremos ser”, dijo otra fuente de la institución.

Tras la exposición de Alberto Fernández, los CEOs de unas 100 empresas socias de IDEA podrán compartir opiniones y hacer catarsis sobre cómo ven al país en un almuerzo remoto que está previsto para este miércoles. Catering mediante, los empresarios compartirán la comida, cada uno desde su casa, con el objetivo de replicar, en parte, lo que solía suceder en Mar del Plata. En algún momento, los organizadores apuntaron a realizarlo en el Centro de Exposiciones, desde donde hablarán algunos participantes, pero finalmente el protocolo lo impidió.

También se realizará de manera virtual el encuentro espiritual de todos los años, en el que los empresarios exponen diferentes experiencias de vida al respecto. Pero esta vez no será un desayuno, como suele ser en la Feliz, sino que se realizará luego del almuerzo del jueves.

Luego del Presidente, en la jornada de hoy expondrán Gastón Remy y Rodrigo Zarazaga, quienes explicarán la experiencia del grupo SeamosUno -una experiencia privada para ayudar a los más vulnerables en plena pandemia-; el columnista del diario New York Times, Thomas Friedman, para hablar sobre el mundo de la pos pandemia; y la ex canciller de Mauricio Macri, Susana Malcorra, y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, quienes expondrán acerca de la Argentina en la etapa del post Covid-19. El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, también tenía previsto compartir su visión en estos paneles, pero finalmente no podrá hacerlo porque dio positivo del virus, precisaron fuentes de IDEA.

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, está prevista para el jueves, en una sesión dedicada a hablar sobre los derechos humanos y los desafíos de la actualidad. Habrá también un panel dedicado a la pobreza, y otro a la Justicia, así como también se discutirá sobre la innovación.

Los organizadores del coloquio festejan la importante presencia oficial que tendrá el evento. Además del Presidente, dará el discurso de apertura del viernes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Quien aún no confirmó fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero sí estarán los santafesinos Omar Perotti; Sergio Uñac, de San Juan; y Gustavo Valdez, de Corrientes. El cordobés Juan Schiaretti también fue invitado, pero tampoco confirmó. Además, estarán presentes los legisladores Graciela Camaño, Martín Lousteau y Mariano Recalde.

