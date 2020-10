Alberto Fernández: “Hasta aquí, la baja de las retenciones no ha servido”

Según el presidente Alberto Fernández, Argentina tiene que ir hacia un lugar donde confluyan las diferentes cotizaciones de la divisas. “La gente se inquieta mucho por el mercado paralelo, pero el dólar blue está básicamente constituido por dólares que traen los extranjeros que luego se venden en el mercado interno", aseguró.

En medio de la escalada del dólar libre y las cotizaciones financieras luego de las últimas medidas económicas del Gobierno para evitar una mayor caída de las reservas del Banco Central, el presidente Alberto Fernández se refirió al proceso de ordenamiento cambiario y aseguró que el segmento paralelo “es un mercado que no influye sobre el resto de la economía”.

En ese contexto, se refirió al esquema de derechos de exportación para el complejo sojero en el que se redujeron las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados.

“Hasta aquí no ha servido, pero tenemos un tiempo por delante. Hasta acá no ha rendido lo que esperábamos que rinda. ¿Hay responsables? El mercado, que no exporta y no liquida dólares y está especulando con una devaluación. Pero una devaluación no va a haber”, aseguró el Presidente en declaraciones al canal C5N.

Asimismo, enfatizó: “Algunos sueñan con que nosotros devaluemos, pero pierden el tiempo”.

Según el jefe de Estado, Argentina tiene que ir hacia un lugar donde confluyan las diferentes cotizaciones de la divisas. “La gente se inquieta mucho por el mercado paralelo, pero el dólar blue está básicamente constituido por dólares que traen los extranjeros que luego se venden en el mercado interno. Es un mercado que no influye sobre el resto de la economía, tenemos que ver como evoluciona el valor del dólar oficial ”, remarcó.

El mandatario indicó que “hay una carencia muy grande de dólares que vengan del exterior porque el turismo interno está cerrado” por la pandemia de coronavirus, por lo que “hay una tensión en el valor de la divisa muy grande”, aunque, subrayó, “es un mercado que no influye sobre el resto de la economía”.

Por eso, sostuvo que su gestión observa “cómo evoluciona el valor del dólar oficial, y en eso está siendo muy cuidadosa para evitar retrasos cambiarios”.

“A ninguno de nosotros nos gusta vivir con las medidas que estamos viviendo, pero las medidas de restricciones cambiarias tienen que ver con la carencia de dólares en las que nos dejó la gestión del expresidente Mauricio Macri", argumentó.

En ese sentido, Fernández reseñó que Macri “olvida” que “entre el día de las primarias del 11 de agosto (de 2019) y las elecciones definitivas de octubre se fueron de Argentina 23 mil millones de dólares, y dejaron un Banco Central languidecido, que tuvieron que cerrar cualquier venta de divisas, y eso es lo que nos dejaron”.

“Estamos en un proceso de reordenamiento del mercado cambiario. No queremos tener más de una cotización de la divida, pero va a llevar un tiempo”, sostuvo.

Además, el Presidente anticipó que el Gobierno buscará “ofrecer a los argentinos otra cosa para invertir que no sea el dólar”, con el objeto de “darle otras alternativas que les permitan tener rentabilidad con sus inversiones”.

Por último, Fernández remarcó que se está viviendo “un momento único, generado entre el desastre que se heredó y la pandemia”, pero consideró que está" seguro que el año que viene será mejor que este".

“Vamos a crecer bien. Vamos a crecer mucho. Y el crecimiento alcanzará a todos”, concluyó.

