Casi dos empresas por día solicitaron el concurso preventivo de crisis desde que empezó la cuarentena

Según datos del Ministerio de Trabajo desde que empezó el aislamiento social 316 empresas tramitaron el proceso preventivo de crisis

La situación económica argentina está en momento crítico luego de varios meses de inactividad las empresas sienten fuertemente el golpe de la pandemia y la cuarentena, lo que hizo que apelaran a todas las herramientas posibles para evitar el cierre definitivo.

Una de las herramientas que las empresas utilizaban en estos períodos era el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las compañías suspender o despedir personal por una caída en el trabajo, por fuerza mayor o por alguna razón que no sea responsabilidad del empleador.

Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, durante la última semana laboral nueve empresas recibieron el PPC, lo que hizo que la sumatoria de procesos iniciados desde el pasado 20 de marzo alcanzara las 316 empresas .

Un dato no menor que hizo que el número no sea mayero fue la homologación de acuerdos entre los sindicatos y las patronales para reducir horas de trabajo, suspender y bajar los salarios a cambio de que no haya despidos.

Una mujer camina hoy frente a un local cerrado de la aerolínea chilena Latam, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

A esto se le sumó la aparición de los los acuerdos del Artículo 223 Bis por empresa de la Ley de Contrato de Trabajo (suspensiones) por empresa que entre el 21 de septiembre y el 25 del mismo mes se sumaron 30 empresas contabilizando 1869 suspensiones desde el pasado 20 de marzo.

En el caso de la Resolución 397/20 que son los acuerdos entre la CGT y la UIA para los salarios y las suspensiones en el sector industrial, en la última semana se cerraron 7 acuerdos con los que ya suma 977 los casos durante 190 días de aislamiento. Por último, hay un ítem que se denomina Adhesiones que son acuerdos entre empresas y sindicatos para la reducción de la jornada y de los salarios como es el de la CGT/UIA pero para sectores que no son industriales. En este caso, fueron 750 en los últimos 5 días lo que contabilizaron 19940 desde que comenzó la pandemia.

La cantidad aceptada por el Ministerio no necesariamente refleja la cantidad de solicitudes presentadas por las empresas. Un caso testigo de esto fue el de Latam Argentina, que el Ministerio rechazó el pedido de apertura del proceso.

La contracara de esto es lo que sucedió con el call center de Atento, que el pasado 18 de agosto solicitó la apertura del proceso y ahora se encuentra negociando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la ATACC y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

En todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas al procedimiento preventivo de crisis, y el anterior, 108 compañías

La mediación con el call center de Atento se realiza en el Ministerio de Trabajo de la Nación porque desde febrero pasado que las provincias perdieron la facultad de homologar los Procedimientos Preventivos de Crisis por disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación, debido a que podían afectar aportes y contribuciones que forman parte de la recaudación nacional.

En la comparación con el año pasado, el número representa una fuerte suba si tiene en cuenta que en todo 2019, un mal año para la actividad, se presentaron 120 empresas, y el anterior, 108 compañías.

Durante el 2019 se vivieron casos de empresas emblemáticas que solicitaron y actuaron dentro del marco del Proceso Preventivo de Crisis. En buena parte de los casos fueron compañías en donde el cambio de tendencia del proceso económico que comenzó a mediados de 2018 los afectó e hizo que en 2019 entraran en el PPC. En ese grupo apareció las pizzerías Romario, la embotelladora Femsa, la marca de zapatos Grimoldo, la cadena Ribeiro y la marca de ropa AY Not Dead consecuencia de la caída de la actividad, la suba de los costos y la fuerte devaluación.

