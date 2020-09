Qué va a pasar con los créditos hipotecarios UVA: preocupación de los deudores por cómo será la actualización en 2021

Los deudores manifestaron su preocupación por los aumentos que se darán en 2021

La semana pasada, el Gobierno determinó una extensión del plazo del congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios en UVA hasta el 31 de enero de 2021. A través del DNU 767/2020, seguirá vigente el valor de la cuota correspondiente a marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

Sin embargo, a pesar del alivio, los deudores manifestaron su preocupación por las diferencias que se acumularon en estos meses y que deberán pagarse en 2021. “Estamos analizando los porcentajes, pero claramente nos preocupa que una vez que se salga del congelamiento y la convergencia, las cuotas se tornen impagables por efecto de la inflación ”, destacó Marcelo Mercere, abogado y representante del grupo de Hipotecados UVA autoconvocados.

Los hipotecados quieren una salida de fondo, que les permita salir de la indexación por inflación

“Entendemos que se debe trabajar en una salida de fondo que no es otra cosa que salir de la indexación”, agregó. Según los cálculos oficiales, si no se hubiese extendido el congelamiento, en octubre las cuotas hubiesen tenido un incremento de entre 16% y 70%, según se trate de deudores alcanzados o no por los congelamientos anteriores y los mecanismo de convergencia que fueron establecidos por el BCRA.

La diferencia depende de los casos que habían entrado en los dos congelamientos: el que determinó el gobierno de Mauricio Macri en 2019 (que tenía un tope para deudores de menos de 120.000 UVA) y el que realizó Alberto Fernández, donde se incluyó a todos los deudores UVA hipotecarios (con la condición de que sea una vivienda única) y prendarios. “Considerando que el 90% ingreso en ambos congelamientos, a la inmensa mayoría la cuota le hubiese subido al menos un 60%”, detalló Mercere.

Las cuotas de los créditos UVA se actualizan por inflación

A través del decreto, también se determinó un “esquema gradual de convergencia” a partir de febrero de 2021, para evitar un incremento brusco al finalizar el congelamiento y también que los bancos deberán ofrecer alternativas para los casos donde la cuota supere el 35% de los ingresos de deudores y codeudores.

La cuota de los créditos denominados en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) se actualizan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un índice de ajuste diario que refleja la evolución de la inflación medida por el Indec.

Las cuotas podrían a aumentar un 163% en esos 18 meses, si se toma la inflación esperada por las consultoras privadas

El economista Federico González Rouco estimó que una vez que termine el congelamiento, entre febrero 2021 y julio 2022, las cuotas van a aumentar lo que corresponda por la inflación más cerca de 3% para compensar los aumentos acumulados por el congelamiento. Según sus cálculos, las cuotas podrían a aumentar un 163% en esos 18 meses, si se toma la inflación esperada por las consultoras privadas.

“Hoy las cuotas de los créditos UVA, en su mayoría, están congeladas. Pero, además, están por debajo de los niveles que deberían. En agosto 2019 se fijó un primer freno a los aumentos que duró hasta febrero 2020. En marzo volvieron a congelarse. Lo que hace el gobierno es congelar hasta enero, calcular todo el atraso y dividir por 18”, explicó en su cuenta de Twitter.

Los bancos aun están analizando las medidas que dispuso el decreto para poder emitir comunicaciones a sus clientes. Aunque aclararon que en octubre, los deudores pagarán la misma cuota que en marzo, la fecha del anterior congelamiento. Más del 73% de los créditos hipotecarios UVA fueron emitidos por bancos públicos.

