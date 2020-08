Impuesto a la riqueza: a quiénes alcanza y cuánto deberán pagar los contribuyentes

Carlos Heller y Maximo Kirchner





Finalmente el Gobierno dio luz verde y en los próximos días entrará formalmente el proyecto de ley por el que se instaurará un pago por única vez, conocido como impuesto a la riqueza.

Bajo el nombre de “Aporte Solidario Extraordinario” el proyecto de ley de la autoría del diputado del Frente de Todos Carlos Heller y que cuenta con el apoyo del presidente del bloque, Máximo Kirchner, entrará en las próximas horas al Congreso para que sea tratado en las comisiones como paso previo a ser discutido en el recinto.

“En los próximos días va a entrar”, explicaron a Infobae desde el entorno del diputado autor del proyecto. “Hay luz verde para que se comience a tratar. Estuvieron reunidos Máximo Kirchner y Carlos Heller con Alberto Fernández y está todo listo” , señaló una segunda fuente con acceso al despacho presidencial.

El propio Heller reconoció esta mañana en un programa radial que es “inminente” el envío del proyecto y brindó algunos detalles respecto de lo que significaría y el universo de personas a las que alcanzará el aporte.

En abril, el presidente Alberto Fernandez, se reunió para hablar del impuesto a la riqueza con Máximo Kirchner, Carlos Heller y el ministro de Economia, Martín Guzmán.





“Íbamos a esperar el momento oportuno para presentarlo teniendo en cuenta las prioridades que nos planteó el Ejecutivo. Hoy es inminente, y en los próximos días vamos a darle entrada formal para que comience el derrotero que tiene que tener en la comisión. Supongo que es un tema de presupuesto. que se pueda debatir y que se pueda tratar en el recinto”, señaló Heller.

El proyecto establece un aporte por única vez y es a las personas humanas, no a las jurídicas, es decir, no afecta a las empresas. “La ecuación se hizo sobre la base de sus declaraciones juradas, no es una comisión investigadora respecto de posibles fondos en paraísos fiscales”, señaló Heller. “ Y va a alcanzar a quienes tienen una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos”, agregó.

La norma, de aprobarse, establece una escala progresiva que tiene un piso de 2% para fortunas de $ 200 millones y va creciendo según los montos, con un tope de 3,5% para quienes tienen más de 3.000 millones de pesos de fortuna personal declarada.

Según las estimaciones y proyecciones realizadas por el equipo del diputado que trabajó sobre las declaraciones de Bienes Personales y que, asegura, desconoce los nombres respecto a quiénes les podría tocar pagar, el aporte alcanzará a alrededor de un universo que ronda las 12.000 personas y que el Estado va a recaudar más de 300.000 millones de pesos.

Martín Guzmán, Sergio Massa y Máximo Kirchner





Respecto a la posibilidad o no de que sea tratado por la posición que tiene el bloque opositor de sólo discutir temas relacionados a la pandemia, Heller señaló que el proyecto será enviado y que “el consenso no puede convertirse en un condicionamiento para poder actuar. Porque pareciera que el consenso es hacer lo que uno quiere o nada”.

La idea, que se hizo pública a comienzos de abril, recibió un amplio rechazo del mundo empresario . Por citar sólo un ejemplo, el Foro de Convergencia Empresarial –que reúne unas 35 cámaras, asociaciones e institutos empresariales, como IDEA, ACDE, ABA, Amcham, Adecra y la Sociedad Rural, entre otras– destacó en un comunicado que “los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

En lo que refiere a la posibilidad de que sea aprobado o no, el oficialismo necesitará de todos sus diputados y de los aliados, ya que por tratarse de un nuevo tributo la iniciativa requiere de una “mayoría especial”, no sólo los 129 votos necesarios para alcanzar quorum, sino esa misma cantidad de votos para conseguir la mayoría sobre el total de miembros de la cámara, no sólo los presentes al momento en que se vote.

Este punto será otro de los temas en discusión ya que el oficialismo entiende que no se trata de un tributo, sino de un aporte, y que el proyecto puede salir aprobado de diputados con mayoría simple.

