Chodos, representante argentino ante el FMI: “Hay medidas fiscales que no se van a poder tomar en el programa que se acuerde con el Fondo”

Sergio Chodos, director para el Cono Sur del Fondo Monetario Internacional

El director para el Cono Sur del Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, dijo que el organismo internacional no cambió pero que fue aprendiendo cosas y modificando conceptos, de cara a lo que será la negociación para alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas con la Argentina. “Hay medidas fiscales que no se van a poder tomar”, comentó .

En declaraciones a Radio Continental, el funcionario argentino que participó de la negociación con fondos de inversión para la reestructuración de la deuda privada, dijo que la negociación con el FMI que empieza a ahora busca generar un programa que le permita a la Argentina pagar su deuda con el organismo.

“El involucramiento con el Fondo viene del programa fallido de 2018 que tenía la esperanza de ayudar y terminó siendo más parte del problema que de la solución. Se fue a un programa récord por inicialmente USD 57.000 millones, de eso terminó desembolsándose aproximadamente USD 44.000 millones y ese es el punto siguiente que tenemos una vez que hayamos solucionado, que termine este viernes el período de suscripción del canje ley internacional del endeudamiento externo”, comentó.

“ A partir de ahora empezamos las negociaciones para tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que nos permita pagarle. El Fondo es una institución un poco arcana, un poquito vieja, entonces lo que uno hace cuando refinanciar es tener nuevo financiamiento con un nuevo programa cuyo uso de fondos o cuyo objeto es en rigor pagar el anterior ”, agregó.

Consultado respecto a qué exigencias considera que va a plantear el organismo comandado por Kristalina Georgieva, el funcionario dijo que en realidad el programa acordado tiene que salir de la iniciativa local.

“El Fondo siempre habla de la necesidad de que los programas sean apropiados. Como que el propio país se adueñe, en el sentido de que se sienta parte del programa que está llevando adelante como uno de los puntos más importantes para que un programa sea exitoso. Y ahí me parece que lo importante es que cuando paso es relevante es que la propia sociedad se sienta parte de eso y por eso es que el Gobierno insiste en todas las instancias importantes en ir al Congreso. Y la verdad es que a nosotros nos parece tan importante que estas decisiones tengan un apoyo tan importante, casi por unanimidad como en el canje ley local en paralelo al canje ley internacional o la ley de solidaridad”, dijo Chodos.

“Y en ese sentido me parece que es central eso, tener en cuenta que cuando alguien se endeuda con el Fondo no es el Gobierno, es el conjunto de la sociedad. Te diría más porque es el presente y el futuro por lo que es la dinámica propia del endeudamiento. Entonces es importante hacer estas negociaciones de cara a la sociedad y no de espaldas”, agregó el representante argentino en el FMI.

Chodos admitió que va a ser necesaria una racionalización, es decir abordar desequilibrios como los que enfrenta el Gobierno en materia fiscal y monetaria, entre otros, pero que el objetivo del Gobierno es que ese proceso no dañe la capacidad de crecimiento de la economía.

“ Todo lo que se comprometa vamos a tener que tener el apoyo de la sociedad en el sentido de que sea un sendero que racionalice a la economía, pero que sea un sendero lógico. Por ejemplo que estamos en medio de una pandemia que es una crisis sin precedentes. El Fondo también entiende esto, tiene pedidos récord”, dijo.

En esa línea, agregó, que las concesiones en materia fiscal van a tener límites.

“ Hay medidas fiscales que no se van a poder tomar, claramente. Yo creo que lo importante es tener un sendero de racionalización, pero un sendero lógico que no afecte las posibilidades de la recuperación porque sino vamos a estar peor que antes . Y yo creo que en esto va a ser importante el diálogo y también la conciencia que tiene el Fondo Monetario”, comentó.

Por último, consultado respecto a si el FMI es una institución diferente a la que en el pasado sostuvo programas acordados con la Argentina, Chodos dijo que si bien había aprendizajes las prioridades del organismo siguen siendo las mismas.

“En lo que fue nuestro diálogo en el proceso con los bonistas fue interesante en el sentido de que los bonistas fueron entendiendo que la Argentina tenía serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones, que la deuda no era sustentable y debía ser ajustada. Porque la verdad es que el proceso de diálogo y de generación de confianza, y si bien al Fondo se lo presenta como que cambió, el Fondo es lo que es. Y si bien va aprendiendo y va modificando ciertas conductas y ciertos conceptos, por ejemplo ahora tiene una visión muy distinta de los controles de capitales -lo que antes era una herejía ahora es parte de la caja de herramientas, y en buena hora- pero sigue siendo lo que es. Cambia, pero no es cierto que se transforme en otra cosa ”, concluyó.

