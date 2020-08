Por falta de personal y caída en la demanda, el 54% de las industrias no pudo operar con normalidad en junio

(EFE)

La actividad industrial mejoró en junio respecto de los primeros meses de la cuarentena, pero todavía una gran parte de los establecimientos siguen operando parcialmente o directamente no pudieron hacerlo , según una encuesta cualitativa dada a conocer este jueves por el Indec.

Concretamente, en el sexto mes del año, de los más de 1.700 locales manufactureros relevados, el 46% operó normalmente, mientras que el 54% declaró que no pudo operar con normalidad en junio. Ese porcentaje está compuesto por un 48% que operó parcialmente y por un 6% que estuvo sin actividad productiva, informó el organismo estadístico.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, el 39% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, mientras que el 29% indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

Lo que más afecta hoy a las industrias es la caída en las ventas -se encuentra, dependiendo del sector, entre 30% y 50% por debajo de los niveles pre pandemia- y los problemas financieros

En los sectores manufactureros de “Alimentos, bebidas y tabaco”, “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” y “Madera, papel, edición e impresión”, el 78%, 53% y 50% de los locales, respectivamente, operaron con normalidad y fueron los que manifestaron menos problemas para operar. Por el contrario, el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” es el que presentó una mayor proporción de locales sin actividad productiva, ya que un 24% del total de locales relevados en este sector no pudo operar.

Entre los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente, los principales problemas manifestados fueron la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento y los problemas financieros . Más del 60% indicó estos issues con importancia media-alta. En el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado”, más del 80% de los locales que operaron normal o parcialmente en junio declaró con importancia media-alta la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento, mientras que en los sectores de “Alimentos, bebidas y tabaco” y “Refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” la proporción fue más baja.

Dentro de los problemas financieros, más del 60% de los locales manufactureros indicó la extensión de los plazos de pago de los clientes con importancia media-alta y más del 50% declaró los cheques rechazados con importancia media-alta.

Los datos de la actividad manufacturera de junio mostraron una caída interanual del 6,6%, según el IPI del Indec, y una contracción acumulada en el primer semestre del 14,6% respecto de igual período de 2019.

Las empresas también mencionaron la falta de insumos -en algunos casos importados- y problemas en la cadena de distribución, pero calificaron estos inconvenientes en un rango de medio-bajo. Lo que más les afecta hoy a las industrias es la caída en las ventas -se encuentra, dependiendo del sector, entre 30% y 50% por debajo de los niveles pre pandemia- y los problemas financieros.

Los datos de la actividad manufacturera de junio mostraron una caída interanual del 6,6%, según el IPI del Indec, y una contracción acumulada en el primer semestre del 14,6% respecto de igual período de 2019. En términos desestacionalizados, la variación de junio versus mayo fue positiva en 13,8% , ya que la mayor apertura de la economía desde el cierre completo de abril hace que en la comparación mes a mes se perciba una mejora. Sin embargo, los niveles todavía están lejos de los de febrero, que ya eran valores bajos.

En el Gobierno sostienen que entre agosto y septiembre la actividad industrial volverá a los niveles pre Covid-19, pero en la UIA son algo menos optimistas respecto de estos pronósticos. Aseguran que tal vez en septiembre, si es que comienza la recuperación de la demanda a partir también del paquete de medidas que promete anunciar el presidente Alberto Fernández, pero el tercer trimestre seguramente mostrará una caída interanual y también una merma respecto de los números de los primeros meses del año, dijeron fuentes de la central fabril a Infobae.

