Cómo será el retorno a la actividad del personal doméstico en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la semana pasada la puesta en marcha de un plan gradual de reactivación de actividades para la nueva fase de la cuarentena que se encuentra sujeto estrictamente a la evolución de los contagios de coronavirus en el área metropolitana. En ese contexto, se prevé que el personal doméstico retome su actividad en dos etapas: la fase 3 A para trabajadores residentes en CABA y la Fase 4 B para el resto, es decir para aquellas personas que lleguen desde la provincia de Buenos Aires, principalmente.

Si bien desde la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), gremio que agrupa al sector, dijeron a infobae que el retorno a la actividad está previsto el algunas comunas de la Ciudad para el lunes 3 de agosto y de forma gradual, lo cierto es que fuentes oficiales comentaron a este medio que aún no está fijada la fecha dada la evolución desfavorable de los contagios de COVID-19 en los últimos días.

En ese sentido, destacaron que recién habrá novedades la próxima semana cuando finalice, el 3 de agosto, el nuevo plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno Nacional.

Lo mismo sucede con respecto a la fecha de retorno para el personal no residente en CABA, estimado por el gremio para el lunes 17 de agosto.

Carlos Brassesco, abogado y presidente de Upacp, dijo a infobae: “la idea es que la vuelta a la actividad sea por comunas y que no requiera el uso del transporte público masivo de pasajeros. “Si lo tienen que hacer que sea en horas no pico y sí se pueden desplazar caminando, en bicicleta, moto o remis o taxi solventado por los empleadores” , detalló.

Lo concreto es que si bien desde Upacp acercaron al gobierno de la Ciudad un protocolo estricto supervisado por especialistas y aseguradoras, y que además las autoridades trabajan en el propio, la fecha para la vuelta al trabajo de 65.000 empleadas (según cifras del gremio) de este sector dependerá de la evaluación de los datos sanitarios de la pandemia en el distrito, a cargo de especialistas de distintas áreas.

No hay que perder de vista que desde la Ciudad aclararon que el plan podrá “tener avances y retrocesos”, los que estarán atados a los indicadores que marcan, por ejemplo, los nuevos casos por día de coronavirus, el aumento de los testeos del Programa Detectar y la cantidad de camas ocupadas de terapia intensiva en los hospitales.

En tanto, desde que se decretó hace más de 120 días el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, las tareas en casas particulares quedaron habilitadas únicamente para aquellos trabajadores y trabajadoras que están al cuidado de personas .

Impacto del aislamiento en el sector

Según datos de la Unión de Personal Auxiliar de Casas (UPACP), en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 65.000 empleadas de las cuales el 60 por ciento no están registradas, mientras que en el conurbano bonaerense hay cerca de 390.000 con un 75 por ciento en el sector informal.

De acuerdo a los últimos datos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) elaborado por el Ministerio de Trabajo, en el primer cuatrimestre del año el personal doméstico declarado por los empleadores sufrió una reducción de 20.700 puestos de trabajo, pasó de 497.700 a 477.000 personas

En ese marco, Brassesco remarcó: “desde que inicio el aislamiento las trabajadoras en negro sufrieron abusos en las condiciones de trabajo ya que muchos empleadores dejaron de pagarles. Y de las que están en blanco, hubo dos tercios que siguieron cobrando el sueldo normalmente.

El protocolo elaborado por el gremio propone que si la distancia y las condiciones climáticas lo permiten, es preferible que el personal se traslade en bicicleta, moto, caminando o en auto abonado por el empleador y no en transporte público

Esto sucede pese a al Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 que estableció que durante la cuarentena “ todas las trabajadoras de casas particulares, estén registradas o trabajen de manera informal tienen derecho a no concurrir al trabajo y a cobrar su salario habitual completo”.

Además, rige otro decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe los despidos hasta el 31 de septiembre próximo. El presidente Alberto Fernández firmó esta semana un DNU por el cual prorrogó por 60 días la medida que caducaba el 28 de julio.

El personal doméstico, en blanco, informal o desocupado, también tiene derecho a cobrar el bono de Anses de $10.000. “El Ingreso Familiar de Emergencia lo cobraron las empleadas, pero las que tenían sueldos superiores al vital y móvil no lo recibieron. Puntualmente las que cobran por encima de $20.000”, aclaró Brassesco.

Mientras que los empleadores de personal doméstico quedaron excluidos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que cubre una porción del sueldo que abona. Ene se sentido, el presidente de Upacp dijo que los empleadores no accedieron al programa para pagar sueldos pese al pedido que hizo el gremio en el Ministerio de Trabajo.

Cómo es el protocolo que elaboró Upacp

La Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares presentó los requisitos a tener en cuenta, denominado “Retorno Seguro”.

Entre las recomendaciones generales para trabajadores de casas particulares se destaca que antes de salir de su domicilio se tomen la temperatura con cualquier termómetro y en caso de tener más de 37°C esperar unos minutos para volver a repetir la toma. Si la temperatura continúa por encima de esa marca no debe concurrir a trabajar y deberá avisar a las autoridades sanitarias de su zona.

También se recomienda instalar la App Cuidar COVID-AR en el celular y reportarse como se indica. La aplicación del gobierno nacional permite saber por dónde circulan las personas que salen a trabajar en caso de que haya que hacer algún rastreo o contacto posterior. La descarga es gratuita y está disponible para Android y IOS.

Además las trabajadoras deberán colocarse el tapabocas, gafas y guantes descartables.

Deberán chequear que tengan el kit de higiene personal que debe constar de una bolsa plástica con alcohol en gel (o un rociador con alcohol etílico rebajado con agua; o 1 pedazo de una barra de jabón, 1 botellita de agua y 1 toalla pequeña), pañuelos descartables o servilletas de papel, 1 o 2 tapabocas adicionales, otra bolsa plástica para colocar los pañuelos que usen en viaje o el tapabocas usado para lavarlo luego .

Con respecto al uso del transporte indica que si la distancia y las condiciones climáticas lo permiten, resalta que es preferible que se trasladen en bicicleta, moto, caminando o en auto abonado por el empleador.

Se aconseja acordar con los empleadores para instrumentar horarios laborales escalonados tanto en el ingreso como en el egreso de las <u>p</u>ersonas trabajadoras.

Agrega el protocolo que se debe evitar, en la medida de lo posible, viajar en horas pico. Se aconseja acordar con los empleadores para instrumentar horarios laborales escalonados tanto en el ingreso como en el egreso de las personas trabajadoras.

Si se habilita el uso del transporte público masivo, recomienda mantener la distancia de al menos 1.5 metros en la espera (en la parada del colectivo o el andén de tren); viajar sentados, preferentemente asiento de por medio.

Se recomienda no tocar los efectos personales (celular, llaves, elementos de la cartera o mochila) durante el viaje o hacerlo lo menos posible, para evitar la contaminación.

Al llegar al domicilio laboral se debe saludar sin contacto y tienen que lavarse las manos y lavar y desinfectar los elementos que hayan tocado (tarjeta SUBE o similar, llaves, celular, otros).

Al volver de trabajar se deben quitar el calzado antes de entrar a sus domicilios. Se recomienda dejar el calzado y la cartera o mochila en un lugar designado (puede ser un papel de diario junto a la puerta de entrada o una bandeja o bolsa plástica). Y dirigirse directamente a un lugar donde puedan cambiarse y lavarse las manos antes de interactuar con la familia.

Se recomienda también llevar una muda de ropa para utilizar durante los traslados. La ropa con la que el personal preste servicios –preferentemente provista por los empleadores; por ser “de o para el trabajo” (art. 14, inc. c de la Ley 26.844)-, no debe ser la misma que haya usado para trasladarse hasta el lugar de trabajo.

Al ingresar a la casa, deberá desinfectar la ropa con la que se trasladó, guardarla y al retirarse volver a usar la ropa de traslado. Al efectuar el cambio de ropa, deberá lavarse las manos con abundante agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel.

El trabajador, en el caso de corresponder, deberá poseer en todo momento el permiso único de circulación expedido a nivel nacional gestionado por el empleador o desde la aplicación cuidar. En algunas zonas del país ya no es necesario transitar con permiso o hay uno zonal.

