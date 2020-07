El Gobierno rechazó el proceso preventivo de crisis que había pedido Latam y la empresa apelará la medida

Un avión de LATAM Airlines (REUTERS/Iván Alvarado)

El Gobierno rechazó este martes el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la compañía aerocomercial Latam Argentina. En tanto, la compañía indicó minutos más tarde en un comunicado, que la determinación será apelada.

En medio de la crisis que desató la pandemia de coronavirus y el consecuente cierre de fronteras la empresa, la filial local de la aérea chilena había comunicado a mediados de junio que dejaba de volar y discutiría con el Gobierno la desvinculación de sus 1.700 empleados.

El Ministerio de Trabajo emitió hoy un dictamen (N° 3214) rechazando el proceso preventivo de crisis y señaló que en base al Decreto vigente 487/2020, que prohíbe los despidos que la empresa pretende realizar, “ los mismos tienen efecto legal nulo y se mantienen las relaciones laborales en las condiciones actuales” .

Los propios empleados aceptaron planes de reducción y salida desde el inicio de la crisis. Pero el gobierno no está entendiendo nada de esto. No le abren en PPC a nadie y cuando se levante la cuarentena tendremos un aluvión de quiebras. Espero que algo de esto te sirva (Roggero)

“ Esta determinación será apelada por la compañía entendiendo que la presentación original constituye un caso claro de fuerza mayor ”, sostuvo Latam Argentina minutos después de que se diera a conocer la medida.

“En el marco de la crisis más severa e inédita que atraviesa la industria aeronáutica en el mundo, y sin ninguna operación regular de pasajeros en el país desde marzo; Latam Airlines Argentina solicitó con carácter de urgencia la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación para la conformación de mesas de negociación con todos los gremios, con el objetivo de discutir en el ámbito ministerial la propuesta de reducción temporal del salario para todos sus colaboradores”, remarcó.

“Las empresas que están en crisis necesitan medidas laborales extraordinarias y para eso se amparan en los PPC, para darles la flexibilidad laboral que necesitan. Pero el Gobierno hoy no los abre y de ese modo no entiende que protegiendo los puestos de trabajo finalmente las empresas quiebran y no hay trabajo para nadie”, aseguró Francisco Roggero, socio a cargo del Departamento de Restructuraciones, Insolvencia y Distressed M&A en Zang, Bergel & Viñes Abogados.

“El caso de LAN es además muy particular por la crisis de la industria por la pandemia, la presentación del Chapter 11 en EEUU del grupo y los condimentos políticos locales que siempre buscaron jorobarlos. En el contexto del Chapter 11 y el anuncio del cese de operaciones un PPC hubiera sido un instrumento razonable. Tal es así que los propios empleados aceptaron planes de reducción y salida desde el inicio de la crisis. Pero el gobierno no está entendiendo nada de esto. No le abren en PPC a nadie y cuando se levante la cuarentena tendremos un aluvión de quiebras”, detalló Roggero.

Además, la empresa destacó que a pesar de que luego de siete audiencias en el ámbito de la cartera laboral no se pudo lograr un acuerdo, el 50% de los colaboradores de la compañía procedió a la firma de un acuerdo individual de reducción voluntaria de salario.

Además ratificó que cumplió “cada uno de los procedimientos legales y administrativos que corresponden a esta situación y reafirma su voluntad de apelar la decisión del Ministerio de Trabajo, en tanto la solicitud del PPC está claramente justificada por una causa de fuerza mayor, constituida por el brutal impacto de la pandemia COVID-19 en las operaciones aéreas”.

Cabe recordar que el ministerio citó a las partes en la sede laboral para una audiencia. La misma sirvió para que todos los actores ratificaran sus posturas. En ese sentido, “LAN Argentina” informó la intención de disolver la totalidad de los 1.715 vínculos laborales como consecuencia del cese de operaciones, situación rechazada por los los sindicatos de sector.

Esta semana famosos y personalidades de distintos ámbitos manifestaron su solidaridad con los trabajadores de Latam que se encuentran en una situación crítica luego de que la aerolínea haya anunciado su salida del país y presentara ante el Ministerio de Trabajo el proceso preventivo de crisis para avanzar con la desvinculación de sus 1.700 empleados.

La resolución de Trabajo

La cartera que conduce Claudio Moroni señaló que a través del artículo 2° del Decreto N° 329/20 -prorrogado por el Decreto N° 487/20- se estableció la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.

Detalló asimismo que el Artículo 4° del mentado Decreto, dispuso que los despidos que se lleven a cabo en violación de la prohibición señalada, “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

“ Bajo este marco normativo, se impone el rechazo a la apertura del Procedimiento incoado por la empresa de autos, toda vez que la única medida objeto del mismo resulta de las expresamente prohibidas por el ordenamiento legal vigente al momento de su presentación como así también a la fecha de la elaboración del presente ”, indicó la cartera de Trabajo.

Y añadió que “ello no obsta a que la empresa requirente reitere su petición una vez vencidos los plazos legales que impiden la tramitación del mismo y, en cuyo caso, cotejar el cumplimiento de los requisitos previstos normativamente para la viabilidad del Procedimiento pretendido”.

Latam detalló que deja de volar desde y hacia 12 destinos domésticos entre los que se encuentran Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia.

Al tiempo que agregó que los cuatro destinos internacionales de la filial a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú continuarán siendo operados por las otras filiales del grupo, una vez que se levanten las restricciones dictadas por las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria. En ese contexto, la compañía aseguró que brindará soluciones para todos sus clientes locales.

