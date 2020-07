Reunión entre Mercado Libre, Camioneros y el Gobierno: cómo seguirá la tensa relación entre el gremio y la empresa

Marcos Galperin y Hugo Moyano

Luego del conflicto de ayer, en el que el gremio de Camioneros bloqueó cinco centros de distribución que trabajan para Mercado Libre y de la fuerte repercusión que tuvo esa medida de fuerza, hoy se convocó a una reunión de urgencia en el ministerio de Trabajo de la que participó el ministro Claudio Moroni, según le confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

Para concretar ese encuentro, la empresa puso una condición: que se levanten todos los bloqueos. Así pasó esta mañana y hubo diálogo en Trabajo. Este medio pudo saber que en esta instancia se llegó a un acuerdo de “principio de paz social”, que se levantan todas las medidas de fuerza y que se formará una mesa de diálogo entre la empresa y el sindicato.

La reunión duró casi dos horas y la mesa entre las partes se reunirán periódicamente para armar una agenda de temas en común e intentar buscar acuerdos en los puntos de mayor conflicto. “Son acuerdos para adelante ya que la empresa tiene un plan de expansión en el interior del país”, detallaron desde Gobierno. Con todo, fuentes de la compañía aseguran que no se moverán de su postura: que su vínculo es con el gremio de Carga y Descarga.

Una imagen de los bloqueos de ayer, en este caso en Sarandí (Nicolás Stulberg)

Del encuentro participaron Moroni y Marcelo Bellotti, Secretario de Trabajo; Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, Hugo Moyano hijo, abogado del sindicado, y Omar Pérez, todos del gremio; y Jacobo Cohen Imach, VP y General Counsel de la empresa, y Juan Martín De la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

“Ellos van a seguir con la misma postura, van por el convenio y por la gente. Si quieren dar es pelea, que vaya a Trabajo con argumentos, pero nosotros tenemos el acuerdo homologado. Además, la empresa no quiere saber nada con Camioneros, nunca quiso saber nada” , aseguro este mediodía Daniel Vila, del gremio de Carga y Descarga.

“Vamos a esta reunión por el reclamo inclaudicable de los trabajadores y de este Sindicato de Camioneros por la defensa de los trabajadores”, había señalado Camioneros un breve comunicado antes de la reunión.

El conflicto

“Mercado Libre es una empresa que factura millones de dólares a costillas de los trabajadores. Hicimos relevamientos y constatamos que hay trabajadores ganando sueldos miserables, $25.000 o $30.000. Esa es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri. Los trabajadores de Mercado Libre en el Mercado Central tienen que estar afiliados a Camioneros porque su actividad es la logística “, dijo ayer Pablo Moyano. en medio de los bloqueos que frenaron en envío de más de 200,000 paquetes en un solo día. Desde el gremio de Vila exhibieron recibos de repositores de envíos con salarios netos de 56.000 pesos.

Pablo Moyano (Adrián Escandar)

Como contó Infobae esta mañana, la pelea de fondo que fogonéa Camioneros tiene tres ejes principales: conseguir los más de 1.300 empleados que tiene bajo convenio Carga y Descarga en el moderno centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central, poner un pie con más fuerza en el millonario negocio del comercio electrónico y evitar molestos antecedentes de un gremio y actividad que les ganó la pulseada.

El propio Pablo Moyano lo expresó en una entrevista que le hicieron ayer en el canal online del gremio que preside. “Walmart, Carrefour, Coto, Farmacity, Quilmes, Coca-Cola están todas encuadradas en la logística de camioneros: ¿A quién se comió Mercado Libre? ¿Quiénes son para no respetar la dignidad de los trabajadores y sus trabajadores? ”, afirmó. “Yo le digo a los compañeros de Mercado Libre, será mañana o será cuando sea, pero los trabajadores de logística van a pertenecer a nuestra agrupación gremial”, dijo el hijo de Hugo Moyano.

Desde Carga y Descarga prometen no aflojar. “Moyano no se lo banca. Le sacó afiliados a un montón de gremios y no tolera que nosotros, que somos chicos, estemos dentro de un proyecto grande, pero que tiene perspectivas enormes. Quiere nuestra gente, pero sobre todo lo que quieren es que no quede un precedente”, asegura Vila.

