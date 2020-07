El pago de la Argentina de USD 224 millones a fondos buitres que ordenó la justicia de Estados Unidos por pedido de la Argentina para no dejar ningún litigio pendiente, es por un juicio que empezó en 2001. Es decir, pasaron 19 años. A los fondos buitres, que viven de cobrar cada año los juicios que ganan por bonos basura, el plazo no les importa. Pero este no es el caso de los inversores que le confiaron sus divisas a los grandes fondos de Estados Unidos.