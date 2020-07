La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) advirtió que desde el 20 de marzo la hotelería del país está cerrada —con aperturas parciales en algunas provincias— y en el AMBA la gastronomía solo funciona en pocos casos con modalidad de delivery o take away. Según una encuesta que presentaron en junio, el 65% de los empresarios hoteleros y el 75% de los empresarios gastronómicos no podrá continuar adelante con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo.