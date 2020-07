Por otro lado, analizaron, es posible que el porcentaje efectivamente pagado del salario no alcance para acceder a la canasta básica y que una gran porción de los trabajadores formales perfore la línea de pobreza (ubicada en $42.594 para el mes de abril para un matrimonio con dos hijos). La remuneración bruta mediana (previa a las deducciones por cargas sociales) relevada por el Ministerio de Trabajo fue de $46.390 en marzo. El salario formal, en muchos casos, no alcanza para no ser pobre, si un solo padre trabaja.