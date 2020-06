“Aún en ese escenario, no veo una recuperación en V dado los problemas que tiene Argentina para financiar la cuarentena, porque no tiene ahorros previos, no tiene moneda de reservas de valor ni el acceso al financiamiento en los mercados de capitales por el contexto de default. Si no hay arreglo de la deuda ni un programa económico consistente luego del agujero fiscal y el excedente de pesos que dejará la cuarentena, entonces el margen de recuperación sería mucho más limitado y el riesgo de aceleración de la inflación mucho mayor ”, advirtió.