Sólo tres fábricas argentinas de autos exportan más de lo que venden en el país: cuáles son y qué pasará este año

Para que una fábrica de autos sea sustentable en un mercado como el argentino, es necesario que se exporten más del 50% de los autos qeu se fabrican.

En un mercado automotor relativamente chico como el argentino, que vende 600.000 autos nuevos por año contra 5 millones de México o 2,5 millones de Brasil, los únicos más relevantes de Latinoamérica, la relación proporcional entre los autos fabricados localmente y los que se exporten es fundamental para darle sustentabilidad a cada planta.

Los especialistas coinciden en señalar que, a nivel global, el estándar de eficiencia industrial es exportar al menos el 50% de lo que se produce cualquier fábrica. Pero también señalan que en países con volúmenes menores al 1 millón de unidades anuales, es clave superar esa cuota de las ventas al exterior para darle sustentabilidad a una inversión industrial de magnitud.

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Más aún teniendo en cuenta que la componente de autos nacionales del mercado argentino es ahora menor que el de hace dos años, porque con la apertura de las importaciones, la industria nacional pasó de abastecer el 65% de los patentamientos anuales en 2023, al 35% en 2025.

Las pickup son el vehículo que más se exporta. Toyota exportó en 2025 el 79% de su producción de Zárate

La relación entre fabricar, vender en el mercado doméstico y exportar cambió completamente en dos años. En 2023 se fabricaron 610.000 autos en las plantas nacionales, pero se exportaron 325.000 de ese volumen de unidades, es decir el 53 por ciento.

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En 2024 la producción bajó a 506.000 vehículos y las ventas al exterior fueron 314.000, la relación subió y alcanzó el 62 por ciento. En cambio, el año pasado, con los problemas de competitividad y la ola de autos asiáticos que llegaron a toda la región, la producción nacional fue de 490.000 y las exportaciones 280.000 unidades, con lo que la tasa bajó al 57 por ciento.

Aunque siempre sigue estando por encima del 50%, esos son números generales de la industria, que no se reflejan del mismo modo cuando se pone la lupa en el resultado de cada una de las marcas.

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Fábrica por fábrica

Toyota, la automotriz que mayor volumen de unidades exporta, fabricó en 2025 un total de 180.352 unidades entre Hilux, SW4 y Hiace. Sus exportaciones fueron de 142.979 vehículos, lo que equivale al 79% del total de automóviles fabricados.

Ford, la segunda que más exportó el año pasado, produjo 75.662 unidades de Ford Ranger, y sus exportaciones fueron de 47.745 camionetas, lo que representó el 63% de su producción.

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La otra automotriz que exportó volumen y porcentaje arriba del 60% fue Ford con su pickup Ranger

Volkswagen, el otro gran fabricante de camionetas en Argentina, tuvo la caída de producción de haber discontinuado el SUV Taos, con lo que todo recayó en Amarok, que, sin embargo, fueron solo 6.000 unidades más en todo al año contra 6 meses de Taos. Fabricaron 45.506 vehículos entre ambos modelos y exportaron apenas 11. 288, con lo que la relación fue muy baja, de apenas el 24,8% de autos exportados del total de producción en el año.

Stellantis, el grupo que fabrica 5 modelos distintos entre Fiat, Ram y Peugeot, tuvo resultados diferentes entre sus dos fábricas. En Ferreyra se fabricaron en total 63.953 unidades entre Cronos, Titano y Dakota, y se exportaron 29.717, lo que da una tasa por debajo del 50%, exactamente del 46,4 por ciento.

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En cambio en Palomar, la planta donde se fabrican Peugeot 208 y 2008, los números de producción fueron más altos que los de 2024, alcanzando las 70.596 automóviles, pero las exportaciones fueron más bajas, tan solo 20.891 unidades, lo que representó solo el 29,5 por ciento.

Chevrolet tiene la tasa mayor de exportaciones de 2025, aunque con un volumen chico de unidades, alcanzó el 87% de la producción de Tracker en Alvear

Renault dejó de fabricar la pickup Alaskan en octubre, pero mantuvo el resto de sus modelos todo el año, sumando en total 28.446 unidades. Pero exportó apenas 7.926 vehículos (la mayoría Kangoo), con lo que la relación de exportaciones respecto a producción fue de un 27,8 por ciento.

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General Motors, finalmente, es la marca que, en términos relativos, mejor resultado obtuvo. A pesar de estar inmersa en un esquema de reducción de producción por la caída de sus exportaciones, fabricó en 2025 un total de 16.586 unidades.

Sin embargo, al tener un intercambio de versiones con Brasil por el esquema de fábricas redundantes que producen Chevrolet Tracker, exportó 14.480 unidades, lo que le da el mejor ratio de las terminales argentinas, que alcanzó el 87 por ciento.

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