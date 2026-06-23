Economía

Cuáles son los factores que explican la suba del dólar y por qué no afectarían la estabilidad cambiaria

Los inversores buscaron cobertura por una situación puntual que no impactaría en el equilibrio del tipo de cambio. Los bonos volvieron a ser demandados y cede el riesgo país

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dólares financieros registraron una suba tras el feriado del viernes pasado en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar contado con liquidación (CCL), utilizado para operaciones en el exterior, subió $40 (+2,7%) hasta $1.529,85, mientras que el MEP cerró en $1.484 (+0,5%). Esta diferencia se relaciona con el feriado del viernes en Estados Unidos, que desarbitró el CCL y llevó a una recomposición de posiciones en la jornada siguiente.

Además, como señaló Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, influyó la flexibilización para las ALyC respecto a operar a este tipo de cambio y el hecho de que “la divisa va a estar más demandada este tiempo porque comienza a vencerse la cobertura dada por el Ministerio de Economía y el Banco Central con el bono TZJ26 (bono CER que vence a fin de junio) que produce desarme de posiciones en pesos y alienta coberturas en dólares. Este bono entró en un canje en la última licitación y luego en un canje extra para privados. Los privados tenían el equivalente a unos USD 2.050 millones de este bono. Como esta cobertura tiende a llegar a finish el dólar va a seguir relativamente demandado”.

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El “blue”, a cuenta del aguinaldo, aumentó $15 (+1%) a 1.495 pesos. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), también afectado por el feriado norteamericano del viernes, se operaron USD 624 millones y el Banco Central compró apenas USD 50 millones para no alimentar la demanda de divisas. De todas maneras, el dólar mayorista se mantuvo en 1.461,50 pesos.

Por otra parte, el Gobierno se prepara para recibir garantías por entre USD 250 y 300 millones por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y, por si fuera poco, avanzó en el decreto que autorizará al Tesoro a tomar deuda por hasta USD 5.000 millones con bancos internacionales bajo jurisdicción Nueva York pensando en el 2027, cuando las elecciones serán el impulsor de la demanda de dólares si se atisba alguna posibilidad de derrota del oficialismo.

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La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el dólar volvió a fortalecerse, aunque el real brasileño se mantuvo sólido frente la divisa norteamericana. No así el peso argentino, que volvió a debilitarse, pero esta vez con un deslizamiento más suave que en la rueda del viernes. Es cierto que la demanda ha dejado menos lugar al BCRA, pero no se observan variaciones significativas en el tipo de cambio real ya que este apenas es un 1,3% más alto en lo que va de junio por lo que la suba del tipo de cambio puede explicarse en gran medida por factores externos”.

Sobre la cobertura de los inversores, Reschini indicó que “el mercado de cobertura cambiaria tuvo un comienzo de semana más tranquilo. El volumen de operaciones en futuros fue algo más reducido que el del viernes habiéndose negociado 1.181.144 contratos. Los ajustes fueron negativos mientras que el spot cerró la rueda con un alza marginal. Pero los leves retrocesos en los ajustes no compensaron el paso del factor tiempo desde la última jornada y, a excepción de la posición junio, las implícitas se corrieron levemente al alza”.

En tanto, el Gobierno tuvo un dato positivo en un indicador que le venía siendo adverso. El Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un aumento de 3,9% y se ubicó en 41,14%, en un contexto marcado por la controversia en torno a Manuel Adorni. Hace un año, la aprobación del oficialismo alcanzaba el 46,8%, lo que representa una caída de 5 puntos en 12 meses. Aún falta conocer el desempeño de otros dos indicadores centrales: la actividad económica y la confianza del consumidor.

Por otra parte, las tasas de interés se mantienen en baja. Las LECAP rinden entre 1,70% efectivo mensual y 1,85% en el corto y mediano plazo. En los plazos largos llega a 1,95% efectivo mensual.

A pesar de ser una rueda adversa para el riesgo, los bonos soberanos tuvieron demanda y subieron hasta 0,5% e hicieron que el riesgo país baje 8 unidades (-1,6%) a 421 puntos básicos.

El Merval de las acciones líderes perdió 0,5% en pesos y 3,1% en dólares. En los bancos hubo toma de ganancias: el Supervielle perdió 4,7%, por caso.

En el mundo siguen las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y la fluctuación de los mercados marca la tensión de los inversores. Ayer las Bolsas de Nueva York cerraron en rojo tras la mala performance de la estrella furtiva SpaceX que se derrumbó 16% llevándose en dos días buena parte de las ganancias de los inversores.

Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “en lo que respecta al petróleo, este conflicto está terminado, o al menos esta fase. Ahora estamos lidiando con la ‘resaca’, que es un sobrante de petróleo en el mundo, evidente en las primas físicas que hoy (por ayer) se volvieron negativas. Si bien el tránsito de buques petroleros está lejos de ser el normal, en los últimos días salieron de golpe 30 millones de barriles que presionaron sobre los precios spot, sumado al levantamiento temporal de las sanciones a Irán y la confirmación de rumores que circulaban desde hace semanas sobre que estaba saliendo mucho más petróleo de lo que podíamos ver”.

“Todo esto nos deja con Asia completamente asegurada para los próximos 3 meses. Lo único que falta normalizar son los precios de combustibles, que todavía siguen teniendo en el precio los faltantes regionales, sobre todo gasoil (diésel) que tiene el ojo puesto en lo que sucede en Rusia, el mayor exportador de destilados medios”, sumó Togni.

En el overnite, el petróleo anoche estaba estable y bajaba el oro. El dólar se seguía fortaleciendo y los tres principales indicadores de las bolsas de Nueva York tendían a una baja, pero no de manera firme. En las Bolsas norteamericanas hoy incide más la performance de las acciones tecnológicas que el petróleo porque ayer no solo dio un mal paso SpaceX, sino que Alphabet lo acompañó con un retroceso de alrededor de 5 por ciento.

Los inversores argentinos siguen cautos, aunque despreocupados por el tipo de cambio. Los bonos siguen atrayendo inversores del exterior, pero hay toma de ganancias en las acciones.

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