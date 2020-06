En ese sentido, destacó que no considera que esta decisión haga que se dispare el miércoles la bolsa. “ Si bien el mercado descontaba que íbamos a pasar a frontera, no creo que nadie salga comprar en el mercado. La Argentina no está cerca de recuperar lo que un país emergente necesita. Estamos en un proceso de restructuración de deuda que está más complicado de los que muchos quieren aceptar . No creo que esto mañana afecte el rumbo del mercado ni mucho menos”, afirmó.