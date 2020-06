Tomando una canasta de consumo para una familia de clase media típica (dos adultos y dos menores), no propietarios, los gastos habituales hubieran ascendido a $100 mil. Sin embargo, suponiendo la pérdida parcial de ingresos (experimentada por la mayoría de la población), donde la mujer dejó de percibir los $25 mil mensuales por su trabajo independiente y el hombre vio recortado su salario bruto un 25% por acuerdo de suspensión, los números ya no cierran. La situación económica de este hogar podría incluso estar más comprometida si dependiera de un pequeño comercio no esencial, por ejemplo.