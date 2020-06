A la vez, una vez que se cumplan esos complejos pasos, aparece el uso de la tarjeta. En muchos sectores no bancarizados, es sabido que hace falta una cierta capacitación en el momento de utilizar el cajero, algo difícil de conseguir con la plantilla incompleta en los bancos, a causa de las medidas sanitarias. Los beneficiarios que tengan su tarjeta pero no sepan usarla, a su vez, no podrán retirar el dinero por las cajas, ya que el retiro de pesos en efectivo no está entre las operaciones autorizadas por el Banco Central a quienes piden turno para ir a una sucursal. Se especula que el BCRA podría dictar una excepción para el cobro del IFE.