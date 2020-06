“El problema comenzó a comienzos de diciembre del año pasado y en los primeros días que estuve en el ministerio me llegaron repercusiones de cientos de productores que estaban muy angustiados porque no estaban pudiendo cobrar. Esperamos que se diera una solución de mercado razonable, pero no ocurrió. Esta solución es tener una empresa mixta liderada por YPF. Vicentin es una empresa que está en concurso de acreedores del cual no ha podido dar señales positivas ”, continuó Kulfas. Y aclaró que se pensaron muchas soluciones antes de tomar la decisión de la intervención y de la presentación del proyecto de expropiación.