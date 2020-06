“El presidente trató de ser conciliador. Y explicó que la intención de su Gobierno no es generar una confrontación con el sector privado, que tiene que ser quien aporte y acompañe un relanzamiento de la la actividad —detalló Madanes—. No le gustó en su momento el tema de los despidos. Y trató de mandar un mensaje componedor y de necesidad de dar alguna coincidencia de intereses con el sector privado". El tema del impuesto a las grandes fortunas no fue parte de la charla.