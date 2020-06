En tanto, Alberto Bernal del fondo XP Securities dijo que “el FMI pareciera que le está dando una mano a Argentina para no tener que pagar los 60 que le están pidiendo los inversores; pero un acuerdo sale a 52-55 dólares. Si Argentina no ofrece eso, no hay acuerdo y el país entra en un limbo muy bravo. Todos lo saben”.