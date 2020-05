La visión no es del todo sorprendente si se tiene en cuenta que hace pocas semanas Jason Furman, profesor de Harvard y ex titular del Consejo de Asesores Económicos de Barack Obama, les dijo a sus pares demócratas que la elección de noviembre será un desafío complicado, porque para entonces Donald Trump podrá jactarse de al menos cuatro meses de fuerte recuperación y de la creación de no menos de un millón de puestos de trabajo por mes.