Al respecto, el ex presidente del Deutsche Bank en la Argentina y ex secretario de Finanzas bonaerense Marcelo Blanco dijo a Infobae que “ por lo que es de carácter público la diferencia entre la postura del Gobierno y la de los acreedores no es superior a 7% del valor presente nominal de los bonos. Ese 7% es aproximadamente un valor del 1% de PBI. No creo que sea un escollo insalvable".