“El desajuste económico que tenemos a nivel monetario y la caída del PBI por la contracción de la actividad ya alcanzó niveles que ya son excesivos , que no tienen mucha forma de poder deshacerlo, no va a quedar otra que licuarlo. Y esa licuación va a ser con devaluación y con inflación”, dijo Gabriel Zelpo de Seido. “Eso se nota en las presiones devaluatorias, el Banco Central tiene que vender USD 400 millones por semana de reservas y USD 700 millones en futuros , no tenemos un dólar atrasado pero hay demasiados pesos y los argentinos no queremos pesos”, agregó.