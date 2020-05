- Fue exitosa, pero no es barata la cuarentena. Dos meses sin producción y sin ganancias es un desafío. De todas maneras, la salud de nuestros empleados es lo primero. Las ganancias no son la prioridad. Igualmente, es muy importante ver que hubo un cambio de foco no sólo de la cuarentena sino también en la economía, y creo que el Presidente lo sabe. Fue muy evidente ayer en las discusiones.