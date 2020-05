“Venimos de lo que pasó en Italia y España. Nadie quería repetir esa situación. A los viejos les sacaban los respiradores y se morían asfixiados porque no alcanzaban. Ir a un sistema de salud colapsado era el peor escenario y eso no hay economía que lo resuelva porque por más de que tengas plata, no hay tiempo para resolverlo”, sostuvo el sacerdote.