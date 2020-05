Ante la consulta sobre si la autoridad monetaria planea esterilizar parte de la emisión que viene llevando a cabo el Banco Central para asistir a la actividad económica en medio de la pandemia y así absorber pesos que le quiten presión a la divisa, señalaron que no es una opción ya que si no hubiera emisión no habría nada de actividad. “Esa emisión pega una pequeña vuelta y la actividad se está recuperando”, destacaron.