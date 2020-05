“ La oferta es muy razonable . Muchos creen que no hay que negociar con Argentina ahora, esperar que la economía mejore y negociar con otros. Estamos buscando una solución para siempre , que dure. Y que no nos postergue mas, que no nos haga retroceder. Queremos volver a darle confianza al peso argentino, quiero que se recree un mercado de capitales donde los argentinos confiemos en nuestras empresas, para eso necesitamos resolver el tema de la deuda” les dijo Alberto Fernández , según explicaron fuentes del encuentro, a los empresarios y sindicalistas que se dieron cita en la Quinta de OIivos para apoyar la posición de la Argentina para renegociar la deuda.