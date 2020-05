Los especialistas precisaron que el segmento venía con varios inconvenientes, y obras de viviendas públicas detenidas. En un escenario que era recesivo, la pandemia agravó las condiciones. “Hay miles de puestos laborales en juego y los empresarios no pueden seguir pagando sueldos y gastos, si no generan ingresos, porque un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se los ordena . Muchos trabajadores no quieren trabajar por miedo al contagio, especialmente en obras ubicadas en espacios cerrados o áreas urbanas. Hay jurisdicciones que, contrario a los que determina el DNU del Ejecutivo Nacional, no habilitaron la actividad. Hay municipios que no permiten la libre circulación. Existe falta de insumos porque las actividades relacionadas con la construcción no han sido categorizadas como esenciales (cemento, hierro, corralones, entre otras)”, dijo Iván Kerr, ex Secretario de Vivienda de la Nación entre 2015 y 2019.