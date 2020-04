Igualmente, todo no es color de rosas. Hoy, Ecuador está atravesando los mismos errores que atravesó Argentina al final de la convertibilidad: alto gasto público y déficit de balanza comercial. Para evitar que las cuentas públicas exploten, luego de que el ex presidente Rafael Correa haya impulsado un masivo crecimiento del gasto público, Lenin Moreno recurre a un plan de recorte social. Resulta una medida necesaria, pero al ser Ecuador uno de los países con mayor desigualdad económica, muchos sectores termina realmente muy golpeados. Sí se suma la crisis del coronavirus como variable a analizar, Ecuador no tiene las mismas facilidades que posee Argentina de emitir para hacer salvatajes financieros.