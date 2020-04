Pero lo peor vino con la pandemia. El Credicoop, único banco que ya le otorgó el crédito oficial al 24% para pago de sueldos, le dio apenas una sexta parte de su masa salarial, pues le reconoció sólo los salarios de los empleados con cuenta en el mismo banco. Peor aún: dos días después le rebajó el límite de descubierto a la mitad, por una suma del doble del valor del crédito con garantía estatal que le había otorgado. Aparte, el mismo banco “cooperativo”, dice Leandro, le canceló la parte no desembolsada de una línea de crédito ya autorizada de la que CyE había usado apenas la mitad. “Y todo porque me prestaron una sexta parte de la nómina salarial de un mes”, reitera Leandro, indignado. De los otros dos bancos prefiere no decir nada; espera respuesta a las presentaciones que hizo.