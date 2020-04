El informe de ADIMRA pide “impulsar todo tipo de instrumentos para amortiguar el impacto que esta situación tiene en la producción y el empleo metalúrgico”. Al respecto, destaca que, además de que para funcionar las metalúrgicas necesitan en promedio y como mínimo del 54% de su personal, tienen un stock muy bajo, de apenas 17 días y que 39% de ellas no tienen siquiera stock de producción, que 20% de los empleados va y viene del trabajo en transporte público (aunque en las ciudades chicas la proporción se reduce al 8%) y el ya grave y mencionado problema de financiamiento: 31% no tiene recursos para pagar los sueldos de abril y más de la mitad no logró acceder a las líneas oficiales para pago de salarios o capital de trabajo.