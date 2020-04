La prórroga de la medida de "Precios máximos” por 30 días más no cayó bien entre los empresarios de consumo masivo y mucho menos en los que participan del programa Precios Cuidados , cuyos valores no se actualizan desde el 6 de enero. Fueron varias las gestiones que realizaron diferentes cámaras alimenticias ante la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, pero no hubo respuestas. La contestación fue la resolución 117 publicada el sábado en el Boletín Oficial: habrá precios máximos, en principio, hasta el 20 de mayo.