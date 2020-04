A partir de ahora, el programa reemplazará al programa Repro, donde las empresas previamente tenían que acreditar previamente los motivos de la caída en sus niveles de actividad que le impedían pagar sus salarios. “ En procesos como el Repro, se requería que la empresa declare por qué estaba en crisis. Ahora la crisis es objetiva, no hay nada que explicar . La empresa dice tengo dos empleados y de manera automática el Estado, a través de la Anses, a partir de mayo le va depositar $16.000 por cada empleado”, ejemplificó Kulfas. Y destacó que ese aporte no es un crédito, ya que la empresa no debe devolverlo más adelante.