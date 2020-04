A su vez, las ventas del rubro electromésticos se ubicaron en el mismo nivel que antes de la cuarentena, aunque están pudiendo entregar sólo algunos artículos : los autorizados por la Secretaría de Comercio Interior. Entre ellos, se incluyen anafes, campanas y purificadores; celulares liberados; cocinas; colchones y sommiers; heladeras, freezer y cavas; hornos; impresoras; lavarropas; lavavajillas; monitores y accesorios; notebooks; PC de escritorio y All in One; pequeños electrodomésticos (cocina y hogar); secarropas; tablets; termotanques y calefones; y TV (hasta 55 pulgadas) y accesorios. También están incluidos productos de climatización y de salud y bienestar, como por ejemplo, afeitadoras, balanzas o depiladoras.