Los comerciantes que proyectan no poder seguir adelante con su actividad, por la gravedad de la situación, más que en una renegociación piensan en rescindir el contrato comercial. En ese caso, si tienen una buena relación con el dueño del local pueden evitar que se les cobre una indemnización por un retiro anticipando. El inquilino puede justificar su decisión por un hecho de “fuerza mayor”. “Muchos propietarios también son conscientes de que no tiene sentido acumular deuda de alguien que ya se sabe que no te va a pagar ”, estimó Mel.