“Tenemos que tomar las experiencias positivas de otros países. El ejemplo de los testeos masivos es importante porque permite saber dónde estamos y comenzar a reabrir selectivamente la economía”, dijo Alliata di Montereale. “ Hoy, a una pyme que no vende no le sirve acceder a un crédito con una tasa de 24% porque sigue sin ingresos y suma una deuda. Una medida que ayudaría es eliminar la presión impositiva para que puede crecer. Si esto no sucede muchas pymes van a desaparecer", aseguró el dirigente.